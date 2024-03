O DEUS IMUTÁVEL – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A oração.

“Quando os dias e as noites são longos, o único caminho é orar. A oração faz os céus se mover, Deus responder e agir. Não desanime, ore”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

O DEUS IMUTÁVEL.

“Porque eu, o Senhor, não mudo” Malaquias 3:6.

Quando analisamos, de forma científica, a natureza, ou seja, a criação, fica evidente que diversas mudanças ocorrem como processo evolutivo ou mesmo de desgaste natural. No entanto, quando adicionamos a fé no mundo científico, fica evidente a imutabilidade do Eterno, Deus.

De forma leiga, como observamos os céus, este muda constantemente de aparência. Hora está límpido, ora está carregado de nuvens, ora está derramando chuvas, ora está caindo neve ou mesmo pedras de gelo. E assim, a natureza se constitui em mudanças e evoluções climáticas.

As evoluções climáticas, mudança a aparência da terra, a qual chamamos de estações dos anos. Outra mudança registrada na face da terra foi o discutido dilúvio (questionado pela ausência de fé), o qual mudou a formação de diversos solos e vegetações, como analisam alguns pesquisadores. Outra mudança na face da terra são os vulcões. Quando ativos, mudam o cenário em pouco tempo.

Quando inserimos os seres angelicais no processo de mudança, há registro de que os que abandonaram a fé se tornaram diferentes e com diversas mutações.

Já em relação à humanidade, centro da criação, a cada dia ocorre uma evolução quase imperceptível. Ao perder a mente santificada, ficou o homem entre as duras dores do sistema mundano.

Quando as sagradas Letras falam de um Deus imutável, não estão falando de um Deus imóvel, pelo contrário, estão falando de um Deus de ação e que sua imutabilidade é a maior segurança de estabilidade para toda a criação. Assim, seus propósitos são realizados de diversas formas. Mantendo intacto seus atributos, ações, propósitos e suas promessas. Se o Eterno lhe prometeu alguma coisa, durma tranquilo, ele vai cumprir.

Portanto, muda os tempos, muda os conceitos, muda os modos de viver, muda a tecnologia, muda a sociedade, vêm tempestades, dores, angústias. Porém, o Senhor continua o mesmo. Ele reina para sempre e nada está fora do seu controle.

ACONTECEU…

A nossa amiga e escritora Rosanny Amorim, esposa do grande professor Péricles do Amorim, lançou na sede da ACJUS um lindo livro. Parabéns.

ENCONTRO NA ACJUS

Manoel Mário e Welington Barreto, dois grandes intelectuais que honram nossa cidade, nosso estado e nosso país.

CHÁ DA TARDE

Um chá da tarde com emoção e reencontro – Por Wellington Barreto

Com o comparecimento de diversas autoridades, dentre elas, o secretário de Governo Municipal, Dr. Thiago Henrique Duarte Medeiros, juiz de direito Flávio Ricardo Pires de Amorim, ex-prefeita Cláudia Regina Freire, ex-deputado Manoel Mário de Oliveira, escritor Francisco Canindé da Silva, advogada Dra. Larissa Amorim, advogado e conselheiro da OAB-Mossoró, Max Delys Pereira da Silva, Dra. Paula Rafaela Couto Duarte, presidente da comissão Mulher Advogada da OAB, escritor Eriberto Monteiro, representante da Fundação Vingt-un Rosado, presidente da AMOL, escritor Antônio Filemom Rodrigues Pimenta, médicos, juristas, associações sociais, instituições acadêmicas, familiares da autora, amigos, acadêmicos José Wellington Barreto, Antônio Clóvis Vieira, Franci Francisca Dantas, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Joana Darc Fernandes Coelho, Antônio Marcos de Oliveira, Francisco Péricles de Amorim e Bruno Ernesto Clemente, temos que o lançamento do livro “Mensagens Cristãs: Hoje e Sempre”, trabalho literário da escritora Rosanny Amorim, teve excelente participação e repercussão, correspondendo ao que foi programado para o dia do evento.

Foram oradores, os acadêmicos Raimundo Antônio de Souza Lopes, Bruno Ernesto Clemente, Francisco Péricles de Amorim, além do advogado e conselheiro da OAB/Mossoró, Dr. Max Delys Pereira da Silva, e ao final, a autora do livro, escritora Rosanny Amorim.

VISITAS NO CHÁ DA TARDE DA ACJUS

A ACJUS, por ocasião do nosso chá da tarde, por sinal, de excelente qualidade menu, além do lançamento do livro Mensagens Cristãs Hoje e Sempre, tivemos a colocação da Placa com foto histórica do PCAMMM, indicação das leis de reconhecimento de utilidade pública da ACJUS, bem como as leis que declaram o PCAMMM como patrimônio histórico e cultural no estado do RN e no âmbito municipal. Para esse momento histórico, delegacia ao nosso vice-presidente Dr. Antônio Clóvis Vieira, Juiz de Direito Dr. Flavio Amorim (filho querido de Péricles e Rosanny), ex-prefeita Dra. Cláudia Regina Freire e a Assistente Social, Dra. Mary Simone Barrocas Rosado. Agora, faltam mais e leis para que a ACJUS e o Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, estejam entre um grupo seleto de instituições literárias, científicas e sociais a ser totalmente respaldadas perante todos os órgãos de controle. Parabéns a ACJUS e o PCAMMM. Mossoró pioneira!

EXPOSIÇÃO AMARP

Nosso presidente Wellington Barreto e sua esposa a senhora Francinete, prestigiando a exposição da AMARP em parceria com O Lions Clube Mossoró e o Restaurante Dona Fátima. Obras produzidas com o brilhantismo das artistas Franci Francisca Dantas, Albetiza Leite, Mary Freire, Margarida Costa, Herbert Menezes e Dorinha Almeida. Mossoró, a Terra de Grandes Talentos. Parabéns a AMARP, Lions Clube Mossoró e a empresária Dona Fátima. Nós estamos mais ricos de conhecimento cultural conhecendo essas obras.

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ACJUS

ACJUS fachada lateral do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva, volta a Praça acadêmico Wilson Bezerra de Moura. Homens trabalhando.

FEIRA DO LIVRO LISBOA

PENSAMENTO – Noites escuras.

“Quando as noites são escuras, e não encontro uma saída, eu vou orar, clamar, chorar, me humilhar, e vou descer em choro na sua presença, porque eu sei que os céus têm resposta”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

AMOL – ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS

Em sua idade adulta de 36 Anos a AMOL vem cultivando a palavra escrita. Parabéns a todos os membros da AMOL.

COMUNICADO DO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 02 de maio a

30 de julho do corrente ano (2024), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected].

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fazer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser enviada por WhatsApp ao Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 20 de agosto(terça-feira) do corrente ano. HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

DIA MUNDIAL DO TEATRO E DIA NACIONAL DO CIRCO

No 27 de março, comemoramos o Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo; e com muita honra, trago esta bela apresentação do grupo Mães que Brilham e Cia, dirigido pela artista e acadêmica da ALAM Ceição Silva. Parabenizo todos(as) os(as) artistas que se doam com entusiasmo, amor e alegria, que conseguem despertar no público (plateia) um mix de emoções com alegria, lágrimas e muitas risadas.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo e o coordenador da 34a zona eleitoral Márcio Oliveira

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, de 2024, deu início as entrevistas de grandes valores intelectuais e sociais. Desta feita a edição foi com o coordenador da 34a zona eleitoral Márcio Oliveira, foi ótima entrevista com diversos esclarecimentos sobre o pleito eleitoral. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

Pensamento – O silêncio

“O silencio é uma força indestrutível”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo

Salmos 10:1-18

Por que estás ao longe, SENHOR? Por que te escondes nos tempos de angústia?

Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre; sejam apanhados nas ciladas que maquinaram.

Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma; bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor.

Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus; todas as suas cogitações são que não há Deus.

Os seus caminhos atormentam sempre; os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos.

Diz em seu coração: Não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade.

A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia; debaixo da sua língua há malícia e maldade.

Põe-se de emboscada nas aldeias; nos lugares ocultos mata o inocente; os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre.

Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil; arma ciladas para roubar o pobre; rouba-o, prendendo-o na sua rede.

Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras.

Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá.

Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão; não te esqueças dos humildes.

Por que blasfema o ímpio de Deus? dizendo no seu coração: Tu não o esquadrinharás?

Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos; a ti o pobre se encomenda; tu és o auxílio do órfão.

Quebra o braço do ímpio e malvado; busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres.

O Senhor é Rei eterno; da sua terra perecerão os gentios.

Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos; confortarás os seus corações; os teus ouvidos estarão abertos para eles;

Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência.

Ore comigo: Senhor, tu és a minha única esperança, pois fui comprando com o teu sangue. Tenha misericórdia de mim e me socorre nos dias difíceis.