O CUIDADO DE DEUS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O CUIDADO DE DEUS

Na vida há tempestades que não podemos prever. No entanto, há um Deus que sabe de tudo e está no futuro cuidado de você e lhe guardando de todo mal. Pois, Ele é maravilhoso, e o seu cuidado vai além do que esperamos e desejamos.

Quando chegarem os Dias de provação e angústia na vida, e os caminhos derem de frente para mar bravio, o único caminho é confiar na providência de Deus e no seu cuidado amoroso. Creia, que em seus braços você estará seguro.

O Eterno cuida de tudo com grande amor. Das coisas mais simples, as mais complexas, estão em suas mãos. Nem mesmo a natureza está fora do seu alcance e cuidado.

Diz o salmista: Cuidas da terra e a regas; fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. (Salmos 65:9)

Ele cuida de tudo, até das coisas pequenas, pois o seu amor é profundo. E por causa de você! Ele cuida da natureza para que você não tenha falta de nada.

Às vezes, na caminhada da vida, nos esquecemos quem somos e partimos em busca de suprir nossas necessidades, e nos esquecemos do verdadeiro provedor, o Eterno. Porém, o Evangelho de Mateus vem nos lembrar: Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? (Mateus 6:26)

Se o Eterno cuida das aves, imagine se ele vai lhe abandonar! Pois, a promessa é cuidar de você com amor. Porquanto o seu grande amor transborda levando alegria e paz aos que esperam no seu nome. Anuncia o salmista: O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados; em dias de fome desfrutarão fartura. (Salmos 37:18-19)

Mesmo que este momento seja de ansiedade e de angústia, o Eterno lhe convida: Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. (1 Pedro 5:7), ou seja, quando as preocupações, as dúvidas, as perseguições, dores e aprovações chegarem, devemos confiar seu cuidado e amor, mesmo que não percebemos a que a solução virá.

Quando você não encontrar o caminho ou a saída, ensina o salmista através do Espírito do Eterno: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você. (Salmos 32:8)

por outro lado, quando a solidão e o desamparo chegar, você deve confiar com diz o salmista: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. (Salmos 23:1)

Por fim, o Eterno cuida de você com amor. Já que, você é amado de Dele como declara o livro de Isaías: “Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você! (Isaías 49:15)

Portanto, o Eterno nunca vai lhe desamparar e nem esquecer de você. Mesmo que todos lhe abandonem e o sentimento em seu coração seja de tristeza, o amor do Eterno é incondicional. Basta confiar Nele!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo