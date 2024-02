O CONSELHO DO ETERNO NAS ÁREAS: SOCIAL E ESPIRITUAL – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O CONSELHO DO ETERNO NAS ÁREAS: SOCIAL E ESPIRITUAL

Num mundo voltado para o egoísmo, para o personalismo e para o cuidado e culto de si mesmo, ainda encontramos pessoas solitárias, de coração partido e de alma quebrantada.

As aflições são tantas, que o fundo do poço parece não ter fim. Não há quem estenda a mão ou lhe ajude a chorar, os amigos todos foram embora e reagir à dor do abandono, sentimento cruel, é um desafio que pode nos levar a dois caminhos: o primeiro ao desânimo e à angústia ou o segundo ao sentimento de perda do sentido da vida e ao sentimento de morte. Todavia, as Santas Letras são uma bússola em meio às tempestades da vida. E o poder que sai da palavra é renovador e transformador.

A palavra do Eterno nos mostra que nunca estaremos sozinhos em nossa jornada. E que nessa caminhada, o Eterno, estar de contínuo segurança e vigiando para que não nos percamos dentro do sistema mundano doente. O Eterno é um pai compassivo e amoroso, que sempre está alerta na proteção dos seus filhos e em prontidão para socorrer.

Vejamos alguns conselhos e orientações tanto para a vida social e espiritual dos que querem servir ao Eterno.

1- “Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá”. (Salmos 27:10)

2- Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os abandonará”. (Deuteronômio 31:6)

3- O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. (Salmos 34:18)

4- Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. (Salmos 37:25)

5- Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”. (Josué 1:9)

6- Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, (1 Coríntios 1:28)

7- De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. (2 Coríntios 4:8-9)

8- Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. (Lucas 12:6)

9- “Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você! Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos; seus muros estão sempre diante de mim. (Isaías 49:15-16)

10- Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. (Isaías 53:3)

11- Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: “Eloí, Eloí, lamá sabactâni?”, que significa “Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?” (Mateus 27:46)

12- E disse: “É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia”. (Lucas 9:22)

Portanto, o eterno está sempre em alerta para socorrer os seus filhos das angústias e dores da vida. Seja forte e valente.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo