O codó de Mossoró

A Praça Bento Praxedes, no centro de Mossoró, é ainda hoje conhecida por muitos como “Praça do Codó”. Poucos, no entanto, sabem de onde vem essa denominação pejorativa para aquele logradouro.

A resposta remonta às campanhas políticas dos anos 50 e 60, quando a maioria dos comícios eram ali realizados. E foi exatamente na campanha presidencial de 1950 que o tal batismo ocorreu. Naquele ano, o candidato da UDN, brigadeiro Eduardo Gomes, veio a Mossoró para realizar um grande comício. A comissão organizadora contratou um empreiteiro local para construir o palanque lá na Praça Bento Prachedes. O palanque foi construído, pintado e decorado com cartazes do candidato. Como acontece até os dias atuais, palanques de presidenciáveis são bastante concorridos. E naquele ano não foi diferente. Na noite de 18 de agosto de 1950 aconteceu o comício. Uma grande quantidade de pessoas subiu ao palanque, não só candidatos, mas também as esposas e parentes. E com o excesso de peso, o palanque caiu. Segundo o historiador Raimundo Soares de Brito, que esteve presente naquele comício, o que aconteceu foi que o empreiteiro que construiu o palanque, talvez para facilitar o seu trabalho, montou o piso apoiado em tambores metálicos, que não suportando o peso achataram-se, fazendo com que o tablado caísse e com ele todos os seus ocupantes. Pior ainda, todos que ali estiveram fracassaram em suas candidaturas políticas, inclusive o brigadeiro.

Depois desse acidente, uma série de outros eventos programados para a Praça Bento Prachedes terminaram em derrotas, como foi o caso da campanha para governador do Estado de 1955, quando o Dr. Duarte Filho, candidato a vice do Dr. Manoel Varela, viu sua campanha ruir. Insistindo em realizar seus comícios sempre naquela praça, o mesmo aconteceu em 1958 e em 1963, nas campanhas para prefeito, quando o Dr. Duarte Filho enfrentou, respectivamente, Antônio Rodrigues de Carvalho e Raimundo Soares, perdendo as eleições, chegando a eleger-se apenas em 1966, ao Senado Federal. E segundo as más línguas, só depois que o feitiço da praça foi exorcizado.

Ao que consta, foi o Dr. Vingt Rosado quem batizou a praça de “Codó” como uma forma de diminuir os ânimos dos adversários, pois codó quer dizer azar ou carma negativa, em dialeto africano.

Coube ao então Deputado Federal Aluísio Alves a tarefa de exorcizar a praça. Estava ele em campanha para Governador do Estado em 1960, tendo ganhado de seu adversário político Dinarte Mariz o apelido de “Cigano”, com a intenção de chamá-lo de falso, mentiroso. Ao invés de se incomodar com o apelido, resolveu tirar proveito do mesmo transformando-o em marketing de campanha. Assumiu a condição de cigano e, conhecedor que era do “codó”, passou a anunciar que iria exorcizar o feitiço da praça. Para tanto valeu-se dos microfones da Rádio Difusora, para mobilizar o eleitorado de Mossoró em memoráveis passeatas, cujo percurso varava as madrugadas, terminando sempre na Praça do Codó. Assim foi sua campanha vitoriosa para governador em terras mossoroenses, Com a vitória de Aluísio, estava quebrado o codó da praça. Cinco anos mais tarde voltava Aluísio a mesma praça em campanha que elegeu seu sucessor, o Monsenhor Walfredo Gurgel. Era o “cigano feiticeiro” que voltava a praça, onde uma multidão o esperava portando, além dos já tradicionais lenços verdes, símbolo de campanha, trajes de cigano que passou a ser mais um símbolo aluizista, em alusão ao exorcismo do codó da praça. O feitiço estava quebrado, mas o nome já tinha sido incorporado a Praça Bento Prachedes, que mesmo sem os fluidos negativos ficou sendo conhecida com “Praça do Codó”.

Pesquisador e historiador Geraldo Maia do Nascimento

([email protected])