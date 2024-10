O CLAMOR – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O CLAMOR

Hoje escrevo a você, que acredita que a sua história terminou, e que o sentimento que vem dominando o seu coração é o de tristeza e de dor. Assim como sente que não encontrou o que desejava para sua vida. Talvez você tenha pensado que morria no deserto que vem atravessando. Bom, o deserto é uma boa oportunidade para você renunciar a tudo e passar a ouvir a voz do Eterno e obedecer às suas ordens.

Quem sabe! O sentimento é que os inimigos físicos e espirituais que lhe perseguem estão te alcançando. E seus olhos estão cansados de tanto chorar e lamentar pela rota dura que tens andado. Quando você consegue levantar um pouco o teu olhar, o que vê são grandes montanhas que o sitiam e que impedem que mude de rumo. Do outro lado, sua visão vê apenas um deserto maior, e à frente o mar com águas turbulentas, que quer fazer pará-lo. Em teu encalço estão os inimigos, querendo lhe parar. Não se cale, erga sua voz e clame ao Senhor e Rei do universo. E Ele vai abrir as portas e o mar para você passar e, do outro lado, adorar.Não desista, insista em clamor e ele vai abrir as águas. Diga a Ele que você precisa passar. Pois, você chegou até aqui e não quer morrer assim com seus inimigos lhe alcançado e lhe destruindo.

Clame por um milagre, acredite que quando você trocar as águas da tribulação, elas vão se abrir, e um caminho em meio à dor e à angústia vai surgir e você vai atravessar e do outro lado cantar em adoração.

Acredite! Sua história não termina no deserto e nem você não vai morrer nele. Pois o senhor sabe que você abriu mão de tudo para segui-lo e ouvir sua voz em obediência.

Então, quando chega a peleja, permaneça firme, vendo o invisível da vitória que é certa para quem permanece na presença do Rei Eterno. Pois, somente ele tem o poder de abrir e de livrar, como livrou Israel do terrível deserto. Ele, o Eterno, está conosco. Precisamos apenas crer que não há deserto que possa impedir sua chegada onde o Eterno determinou e nem a sua vitória.

Tenha em seu coração que a sua fé é maior que os inimigos que lhe cercam. Jamais esqueça que as alturas das montanhas não são maiores que sua esperança. Acredite! Você já chegou longe demais para desistir. E veja pelos olhos da fé que não é a hora de parar. Então, clame com a voz do coração para o Eterno abrir as águas do mar tempestuoso e para elas não impedirem de você avançar.

Quando o medo chegar, reúna forças para clamar e não permita que ele, o medo, tire a sua confiança no Eterno. Erga em alta voz, mesmo que aparentemente sozinho, um louvor de adoração e deixe o céu ouvir o teu clamor entre lágrimas.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

Na minha aflição clamei ao Senhor; gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz; meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. (Salmos 18:6)