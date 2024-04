O BEM-ESTAR – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O BEM-ESTAR

No nosso dia a dia, utilizamos constantemente a palavra bem-estar, no entanto, poucos sabemos a sua verdadeira aplicação, até porque ao longo dos séculos ela vem tomando forma e conceitos diversos.

Quando observamos o século dezessete (17), o bem-estar estava relacionado apenas a saúde do corpo. Já no século dezoito (18), o bem-estar estava amplo, ou seja, além da saúde do corpo, também estava relacionando as necessidades básicas de sobrevivência, sem quais, a saúde seria afetada. Todavia, o conceito de bem-estar, em nossa geração esse conceito tomou proporções além da saúde física e das necessidades, em: saúde mental, emocional, social e física.

Bom, a humanidade vive em busca de ser feliz e ter uma vida razoavelmente boa, com estabilidade, ou seja, estável em todas as áreas. De forma clara isso não ter nada de errado, pelo contrário, é saudável quando tomamos a decisão de buscar a vitória dentro dos padrões éticos, morais e humanos.

No entanto, permeia em nossas cabeças a seguinte indagação: como podemos definir, o seria uma vida boa e ética no mundo acostumado com o caos e a desumanidade? Bem, os grandes pensadores como Aristóteles diz que a vida boa é ter experiências de prazer, conforto, alegria, felicidade e boas relações sociais. Sendo tudo esse conjunto o produtor da sensação que fazemos parte e contribuímos para um bem maior.

Por outro lado, estamos vivendo na era do relativismo em que tudo é possível sem pensar nas consequências das escolhas. Assim, muitos querem a vida boa sem compromisso com a bondade ética e moral ou mesmo com a dignidade. O que notavelmente vem aniquilando os valores mãos elevados que nos conduziu até aqui.

Esse relativismo contemporâneo, cria uma confusão entre o bem, o bem-estar momentâneo. Os quais são em sua essência diferentes e andam em caminhos opostos.

O bem é a noção primária de move o desejo dentro dos padrões adequados da sociedade, ou seja, é um ato voluntário que leva a ajudar, socorrer e auxiliar os mais vulneráveis social. Já o bem-estar momentâneo, estar relacionado diretamente com o estado de satisfação plena das exigências do corpo, da alma e do espírito, que estão relacionados a sensação de segurança, conforto e tranquilidade.

Quando o assunto é bem-estar não podemos esquecer que há três dimensões que ele pode abranger, que são: a física, mental e social. E quando falamos delas podemos analisar de forma rápida que; a saúde física vai mais além do que estar apenas sem doenças. Nela podemos incluir a disposição e autoestima. Quanto a saúde mental, contempla o equilíbrio das emoções e a ausência do constante estresse. Já o social, está diretamente ligado ao acesso de recursos e direitos como: trabalho, aceitação, participação nas decisões, saúde, renda e educação.

Bem, o bem-estar pode ser visto de várias forma e conceitos. Porém, quando buscamos inserir a ajuda espiritual e ficamos sintonizados com a eternidade, que nos leva a perspectiva de outra vida e outro cuidados essenciais. E destes cuidados estão inseridos todo o seu ser, corpo (matéria física) a mente (alma) e o espírito. E através da paz espiritual podemos atingir um grau maior de satisfação de viver, o bem-estar. Nos quais, certamente encontraremos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.

Portanto, o desequilíbrio em que vivemos em nosso dia a dia, estão relacionados a falta de perspectiva da visão eterna. Já presença da vida espiritual é gritante em todos os seres humanos, basta olhar para si mesmo. E quando atingimos a esse grau de maturidade, passamos a ser gentil conosco e com os outros, passamos a ser melhores e saudáveis, passamos a observar o tempo como resposta do Eterno, e assim, compreenderemos que estamos aqui por um proposito bem definido. Descubra o seu!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo