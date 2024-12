“O Auto da Compadecida 2” chega aos cinemas brasileiros nesta quarta 25

A sequência do clássico “O Auto da Compadecida”, baseado na obra do escritor Ariano Suassuna, chega às telas brasileiras nesta quarta-feira 25. O filme traz a volta de João Grilo à cidade de Taperoá, 24 anos após a estreia do primeiro longa.

Os atores Matheus Nachtergaele e Selton Mello retornam aos papéis de João Grilo e Chicó, respectivamente, com a volta também de Virgínia Cavendish como Rosinha e Enrique Diaz interpretando o cangaceiro Joaquim Brejeiro.

A novidade fica por conta da entrada de novos nomes como Eduardo Sterblitch, Fabiúla Nascimento, Luis Miranda e Humberto Martins, além de Taís Araújo, que assume o papel de Nossa Senhora, originalmente interpretado por Fernanda Montenegro na primeira versão.

Com direção de Guel Arraes e Flávia Saraiva, e roteiro de Guel Arraes e João Falcão, o longa promete manter o universo lírico de Suassuna, conforme explicaram os diretores em entrevista à CNN. A produção ficou a cargo da Conspiração e H2O Filmes.

O filme foi exibido pela primeira vez durante a CCXP24, em 7 de dezembro, onde recebeu uma calorosa acolhida do público, com aplausos de pé. Na ocasião, Matheus Nachtergaele (João Grilo) dedicou o filme ao escritor pernambucano.

“Eu espero que seja bonito o suficiente e que corresponda ao carinho que esse filme recebeu por tantos anos e que seja digno do Ariano Suassuna. Ariano, esse filme é um presente para você”, afirmou o ator.