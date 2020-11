Após um atraso de mais de três horas, finalmente o sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) divulgou os números finais da campanha para prefeitura de Mossoró. A demora, segundo nota do TRE se deve ao fato da mudança no envio de dados, que agora são remetidos primeiramente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira os números finais: