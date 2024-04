Número de veículos roubados é menor que quantidade de recuperados, diz Sesed

O total de veículos roubados no Rio Grande do Norte cai enquanto a quantidade de carros e motos recuperados pelas forças policiais está aumentando. É o que mostram as estatísticas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), com dados consolidados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE), sobre o primeiro trimestre do ano.

Os dados mostram que a redução no total de veículos roubados ao longo dos primeiros três meses do ano, em comparação com o primeiro trimestre de 2023, foi de 7%. Já a quantidade de veículos recuperados e devolvidos aos seus legítimos proprietários, cresceu 5%.

Em números absolutos, nos primeiros três meses de 2023, foram roubados em território potiguar 724 veículos. Já no mesmo período de 2024, foram 673 crimes da mesma natureza. Quanto aos veículos recuperados e devolvidos, foram 123 casos registrados no primeiro trimestre de 2023 e 129 no mesmo período de 2024.

Números

Veículos roubados

2023: 724

2024: 673

Redução de 7%

Veículos recuperados

2023: 123

2024: 129

Aumento de 5%