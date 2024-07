Número de sócios-torcedores do Vasco cresce quase 30% com contratação de Coutinho

– Estamos felizes com o crescimento do programa de sócio-torcedor. Contudo, não nos acomodamos com esses números porque acreditamos que os vascaínos irão aderir ao programa como forma de ajudar o clube neste momento – disse Gabriel Mello, coordenador do Sócio Gigante.

– Os esforços que o presidente Pedrinho vem realizando no sentido de acabar com a distância entre a Associação e a SAF precisam do suporte de um programa com uma quantidade de sócios expressiva e à altura de um clube como o Vasco da Gama. Com o aumento da arrecadação, sabemos que é possível melhorar e investir cada vez mais no futebol – completou ele.

Com o número atual – 46,8 mil associados -, o Vasco ultrapassou o Santos e é o 11º entre clubes das Séries A e B com mais sócios-torcedores. Para entrar no top-10, o time carioca precisa superar o São Paulo, que tem 54,2 mil sócios.

Contratações de peso mexem com o ânimo do torcedor, e o número de sócios também sofreu impacto com as chegadas de Alex Teixeira e Payet nos últimos dois anos. O retorno de Coutinho fez aumentar ainda as vendas de camisas e as interações nas redes sociais do Vasco.