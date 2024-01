Número de prisões no RN aumenta 32%, segundo balanço anual de combate ao crime organizado

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou, nesta quinta-feira 11, por meio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), um balanço das atividades policiais ao longo do ano de 2023. Os dados divulgados evidenciam o empenho e eficácia da Polícia Civil no enfrentamento ao crime organizado no RN. No total, 158 prisões foram feitas, sendo 48 prisões em flagrante delito e 110 por força de mandado de prisão, resultando em um aumento de aproximadamente 32% em relação ao ano de 2022, que contabilizou 120 prisões.

Em 2023, foram apreendidas 19 armas de fogo, 279 munições de diversos calibres e mais de 300 quilos de entorpecentes (cocaína, maconha e crack). De acordo com a Divisão, foi estimado um prejuízo de quase R$5 milhões para o Crime Organizado, através de apreensões de drogas, armas de fogo de grosso calibre, veículos, munições e explosivos. A Polícia Civil ainda ressalta que desde novembro de 2022 nenhuma ação com uso de explosivo contra instituições financeiras foi registrada.

Em todo o Rio Grande do Norte, a Polícia Civil, através da DEICOR, deflagrou 61 operações policiais contra o crime organizado. Em 2022, o número foi de 48 ações repressivas. “O ano de 2023 foi desafiador. O dado estatístico é reflexo do nosso trabalho árduo, seja em campo realizando diligências investigativas, seja internamente instruindo os inquéritos policiais. Durante o ano, atuamos de forma integrada com todos os Departamentos da PCRN, sobretudo dando apoio sempre que acionada por outras Delegacias de Polícia.”, disse o diretor da DEICOR, delegado Erick Gomes.

O balanço reflete a dedicação da Polícia Civil do RN em garantir a segurança da população e a efetividade no combate ao crime organizado. A instituição reafirma seu compromisso em manter a ordem e a paz no RN, além de continuar trabalhando incansavelmente para combater qualquer forma de criminalidade.