Número de mortos no RS sobe para 37; número de desaparecidos já são mais 70

Temporais no RS deixam 37 mortos, afetam rios de todo estado e podem provocar cheia recorde no Guaíba

Diferentemente de 2023, quando cheias atingiram poucas regiões, fenômeno desta semana deve afetar rios de todo o estado. Guaíba pode chegar aos 5 metros, ultrapassando recorde de 1941.

Por g1 RS

03/05/2024 13h24 Atualizado há uma hora

Combinação de fatores explica impacto devastador das chuvas no vale do Taquari

O número de mortos em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 37, divulgou no começo da tarde desta sexta-feira (3) a Defesa Civil. Veja, abaixo, as cidades em que as mortes aconteceram.

Há 74 desaparecidos. Diferentemente de 2023, quando a chuva foi isolada em algumas regiões – como o Vale do Taquari –, desta vez, o impacto ocorre sobre todo território gaúcho.

Além dos 37 mortos e 74 desaparecidos, 74 pessoas ficaram feridas. O órgão soma cerca de 31.547 pessoas fora de casa, sendo 7.949 pessoas em abrigos e 23.598 desalojados (na casa de familiares ou amigos). Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351.639 mil pessoas.

O governo decretou estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal. Com isso, o estado fica apto a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais.

“Serão dias difíceis. Pedimos que as pessoas saiam de casa. O nosso objetivo é salvar vidas. Coisas serão perdidas, mas devemos preservar vidas. Nossa prioridade é resgatar as pessoas. Em relação ao restante, nós daremos um jeito posteriormente”, disse o governador Eduardo Leite (PSDB), que já afirmou que o temporal é “o maior desastre do estado” e que o Rio Grande do Sul vive uma “situação de guerra”.