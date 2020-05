Número de casos de arboviroses reduz em abril, mas população precisa permanecer vigilante

De acordo com dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) até o dia 4 de maio, o número de casos notificados de arboviroses durante o mês de abril, apresentou uma queda, quando comparado com o número de casos registrados em março.

No entanto, nesse momento em que os Agentes de Combate de Endemias não estão podendo entrar nas residências, devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), é preciso que a população esteja ainda mais vigilante para evitar o aumento do número de focos e, consequentemente, o crescimento dos casos das arboviroses em Mossoró, como explica a equipe do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

A coordenadora do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), Teresa Cristina da Silva Moreira, orienta a população a se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ao surgirem os sintomas de virose. “É fundamental procurar uma unidade de saúde, para que seja feita a notificação do caso em tempo hábil, possibilitando assim que sejam realizadas medidas de contenção do ciclo de transmissão”, explica.

Teresa Cristina também ressalta que é preciso redobrar os cuidados para evitar que aconteça novamente um aumento de casos. “Ainda estamos inserindo dados no sistema, mas podemos sim perceber que em abril tivemos uma queda dos números de casos de notificados. Mesmo assim é preciso permanecer vigilantes, para que os números não voltem a crescer”.

Procurar a unidade de Saúde é importante, porque só a partir das notificações dos casos é que algumas ações de combate, como o caso do Carro Fumacê, poderão ser realizadas no bairro. O carro Fumacê já está passando nos bairros com maior número de casos de arbovisores notificados (dengue, zika vírus e chikungunya). Sem a confirmação por meio das notificações,a coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde, Iranilde Campos, afirma que não é possível implementar algumas ações.

Número de Casos Notificados (Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN)

Classificação Janeiro Fevereiro Março Abril Total Dengue 20 36 127 21 194 Chikungunya 1 27 111 16 155

Prefeitura de Mossoró