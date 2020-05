Número de casos COVID-2019 em todo o mundo aumentou mais de 81.000 no dia anterior – OMS

Mais de 81.000 casos confirmados da nova infecção por coronavírus foram registrados em todo o mundo em 13 de maio, com um número total de casos superior a 4,17 milhões, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em seu boletim diário na quarta-feira.

A partir das 11:00, horário de Moscou, em 13 de maio, foram registrados em todo o mundo 4.170.424 novos casos de coronavírus e 287.399 mortes associadas ao coronavírus. O número de casos confirmados cresceu 81.577 nas últimas 24 horas e o número de mortes aumentou em 4.245.

As estatísticas da OMS são baseadas em dados confirmados oficialmente pelos países.

As Américas do Sul e do Norte respondem pela maioria dos casos confirmados de coronavírus – 1.781.564. Nas últimas 24 horas, o número de casos cresceu 37.847 e o número de mortes – 1.955 e chegou a 106.504.

O número confirmado de casos de COVID-2019 na Europa é de 1.780.360 e o número de mortes é de 159.799. Nas últimas 24 horas, o número de casos cresceu 24.527 e o número de mortes – 1.918.

A região do Mediterrâneo Oriental tem 284.270 casos e 9.529 mortes em 13 de maio. Nas últimas 24 horas, o número de casos cresceu 10.243 e o número de mortes – 121.

O maior número de casos de coronavírus foi relatado nos Estados Unidos (1.322.054), Rússia (242.271), Espanha (228.030), Reino Unido (226.467), Itália (221.216), Alemanha (171.306), Brasil (168.331), Turquia ( 141.475), França (138.161) e Irã (110.767).

Um surto de pneumonia causado pelo vírus COVID-19 (anteriormente conhecido como 2019-nCoV) foi relatado na cidade chinesa de Wuhan, um grande centro comercial e industrial com uma população de 12 milhões de habitantes, no final de dezembro de 2019. Desde então, casos do novos coronavírus foram relatados em quase todas as partes do mundo. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de coronavírus uma pandemia.