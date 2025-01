Número de afogamentos nas praias do RN aumenta quase 196% no início de 2025, diz Corpo de Bombeiros

Entre 1º e 15 de janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), registrou 71 resgates de vítimas de afogamento nas praias do estado, o que representa um aumento de 195,83% em relação ao mesmo período de 2024, quando ocorreram 24 resgates.

Além disso, foram registrados três mortes em 2025. No ano anterior, não foram registrados óbitos no período.

De acordo com o CBMRN, foram realizadas mais de 14 mil orientações ao público e emitidas 4.700 advertências com objetivo de reduzir os riscos. As ações educativas foram reforçadas em rodovias de acesso ao litoral, pousadas, hotéis e nas praias mais movimentadas.

O subcomandante-geral do CBMRN, coronel Franklin Araújo, afirmou que as ações preventivas são fundamentais.

“Nosso trabalho não se limita aos resgates; buscamos conscientizar a população para que possam aproveitar o verão de forma segura. Em muitos casos, uma simples orientação pode evitar uma tragédia”, destacou.

Segundo a corporação, a Operação Verão 2025 está contando com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) para resgates em locais de difícil acesso, além de apoiar as operações em áreas mais remotas.

O CBMRN também informou que investiu mais de R$ 500 mil em diárias operacionais, com a presença de mais de 60 guarda-vidas nas principais praias do estado.