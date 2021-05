Novos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais são empossados e mesa diretora é eleita

Foram empossados nesta quinta-feira (06), os novos membros da sociedade civil e os representantes da gestão pública no Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). A solenidade aconteceu no auditório da Biblioteca Pública Ney Pontes Duarte e na ocasião, foi eleita também a mesa diretora do CMPC.

Em votação aberta, os conselheiros elegeram o músico Diego Nunes para presidência do CMPC e para vice-presidente foi eleito o ator e diretor Américo Oliveira. Márcia Silva, ligada a grupos de matrizes africanas e cultura popular foi eleita para o cargo de secretária.

O mandato terá duração de um ano, podendo os ocupantes da mesa diretora serem reeleitos seguidamente para mais um mandato ou alternadamente sem limitação numérica de mandatos, como prevê as Leis Complementares n° 082 e nº 102.

O Conselho é um colegiado com caráter deliberativo, consultivo, recursal e definidor da Política Municipal de Cultura de Mossoró. Um dos seus principais objetivos é oferecer mecanismo permanente de cooperação às entidades representativas da comunidade municipal, no planejamento, acompanhamento e execução da Política Municipal de Cultura.

“Todas nossas ações precisam ser homologadas no âmbito do Conselho para que possamos está trabalhando articulados. Sabemos dos nossos compromissos e responsabilidades enquanto gestão pública, por isso nós estamos aqui para que possamos contribuir com as políticas culturais”, destacou o secretário de Cultura Etevaldo Almeida.

“Os artistas mossoroenses precisavam ter a renovação do Conselho. Ao longo de muitos anos houve uma tentativa de descredibilizar este importante mecanismo de cultura. Com o surgimento destes novos nomes, sem desmerecer os anteriores, poderemos caminhar de forma mais ativa no acompanhamento das ações culturais da cidade”. Diz Américo, eleito vice-presidente do Conselho.

Conselheiros da sociedade civil eleitos:

Américo Oliveira;

Márcia Silva;

Diego Nunes;

Jônatas Andrade;

Camila Paula.

Suplentes:

Katharina Gurgel (Artes Literárias);

Denilson Duarte (Artes Musicais);

Any Katherine (Artes Cênicas);

Ligia Saraiva (Artes Visuais);

Abraão Morais (Cultura Popular).

Conselheiros gestão pública:

Etevaldo Almeida Silva – Secretaria Municipal de Cultura;

Ivo Franklin de Moura Bezerra – Secretaria Municipal da Fazenda;

Hubeônia Morais de Alencar – Secretaria Municipal de Educação;

Franklin Alves Filgueira – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo;

Janaina Maria Silva Holanda – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude.

Suplentes:

Luzia Marjoreen de Paiva – Secretaria Municipal de Cultura;

Hugnelson Vieira da Silva – Secretaria Municipal da Fazenda;

Gilneide Maria de Oliveira Lobo – Secretaria Municipal de Educação;

Meire Eugênia Duarte – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo;

Antonio Cristiano da Silva – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude.