Novo terremoto de magnitude 5,6 atinge a Turquia e derruba prédios

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na Turquia nesta segunda-feira (27), três semanas depois de um outro tremor de terras deixar um cenário de destruição no país, com mais de 50 mil mortos. Os dados sobre a intensidade do abalo sísmico são do Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 70 estão feridas.

Dessa vez, o epicentro do tremor aconteceu na cidade de Malatya, no leste da Turquia, região que também foi afetada pelos tremores ocorridos no começo do mês, de magnitude 7,8, um dos piores já registrados no país.

Em comunicado, o prefeito de Malatya, Mehmet Cina, disse que, apesar da pouca profundidade dos novos tremores, alguns prédios desabaram.

Desde o forte terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia no último dia 6 de fevereiro, o país já registrou outros abalos sísmicos de menores intensidade, mas que provocaram pânico nos moradores e também deixaram prejuízos.

Na segunda-feira, 20, um abalo sísmico de magnitude 6,3 voltou a atingir a fronteira entre a Turquia e Síria, e deixou pelo menos 300 pessoas feridas. No último sábado (25), um tremo de 5,3 foi registrado na província de Nigde, território turco.

Em relação aos danos causados pelos tremores do dia 6 de fevereiro, além dos mais de 50 mil mortos, pelo menos 173 mil prédios foram total ou parcialmente destruídos apenas na Turquia. Na ocasião, a Síria também foi atingida.