Novo reitor da Ufersa é nomeado

O professor Rodrigo Codes, reitor eleito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), foi nomeado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (8).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. O mandado será de quatro anos.

Rodrigo Codes liderou a Lista Tríplice à reitoria da instituição. O vice é Nildo Dias.

Codes assume a reitoria a partir do dia 31 de agosto. Ele possui graduações em em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (2003) e em Engenharia Generalista pela Ecole Centrale de Lyon (2003) da França. Possui mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais pela Universidade Federal do Ceará (2006) e doutorado em Engenharia Mecânica e de Materiais na Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan) na França (2011).