Novo raio-x começa a funcionar na UPA do Belo Horizonte

Já está em funcionamento o novo equipamento de raio-x instalado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Belo Horizonte. O aparelho recém-instalado pela Prefeitura de Mossoró ampliará o número de exames realizados no município, atendendo com mais qualidade e agilidade a população que precisar do serviço.

A estimativa é que o serviço atenda cerca de 50 pacientes por dia na unidade. Isso significa um aumento significativo nas demandas, uma vez que um mesmo paciente pode realizar mais de um exame.

“ Hoje conseguimos realizar a solicitação de um número de 50 pacientes por dia, realizando de 3 ou 4 exames por paciente, mas é importante lembrar que esse equipamento realiza muito mais exames do que o anterior, que estava montado aqui na UPA do BH. Isso dá a possibilidade de um número maior de exames a serem realizados”, explicou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Além da Unidade de Pronto Atendimento localizada no bairro Belo Horizonte, o município adquiriu novos equipamentos que serão instalados no Centro Clínico Prof. Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim). Os novos aparelhos vão dar celeridade às demandas na unidade, somando aos serviços ofertados na UPA do BH.

“Temos no PAM dois equipamentos de raios-x. Temos um raio-x móvel que vai auxiliar ao ortopedista no dia do atendimento dele e temos também um raio-x digital que vai ser montado na área fixa do PAM para a realização do grande volume de exames eletivos de raio-x dentro do nosso município”, frisou Morgana Dantas.