Novo passaporte pode ser emitido a partir desta terça-feira, 3

O novo modelo do passaporte brasileiro já pode ser emitido, começando nesta terça-feira, 3.

A nova versão do documento tem o objetivo de dar mais segurança, com marcas d’água e imagens que só podem ser visualizadas com a utilização de uma luz ultravioleta.

O modelo homenageia, ainda, as regiões do Brasil por meio de ícones e figuras que representam os biomas e a cultura dos locais.

Como é o novo passaporte

A troca para a nova versão do passaporte não é obrigatória. As pessoas que possuem a versão mais antiga podem utilizar até o dia do vencimento.

Segundo a Polícia Federal (PF), o valor médio a ser pago pelo documento é de R$ 257,25.

O novo passaporte será emitido no exterior em 2024.