Novo lote de vacinas contra dengue é distribuído para mais de 30 cidades do RN; veja lista

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte anunciou que vai distribuir, a partir desta quarta-feira (22), um novo lote da vacina Qdenga, contra a dengue, para 33 municípios potiguares. Serão entregues 21.890 doses.

A distribuição das vacinas engloba 11 novas cidades ao rol de população indicada para receber a vacina, que, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, permanece dentro da faixa etária de 10 a 14 anos.

O aumento do número de municípios se deu a partir da desistência de um terço das 33 primeiras cidades – elegíveis a partir de critérios como incidência de casos e óbitos – em receber novas doses. Os municípios alegaram dificuldade em alcançar o público-alvo.

Em articulação com o Ministério da Saúde, e a partir de critérios como população e incidência de casos, a Sesap ampliou o número de locais que receberão as vacinas a partir deste mês.

“Grande parte dos novos municípios já receberão doses suficientes para cobrir toda a faixa populacional de 10 a 14 anos”, informou a pasta.

O esquema vacinal do imunizante é composto por duas doses, com intervalo de 90 dias entre cada uma, e a segunda dose já está reservada no estoque da Sesap.

A vacinação com a Qdenga é apenas uma parte da estratégia de enfrentamento à dengue no estado.

“A Sesap destaca a necessidade de cooperação da população na prevenção à proliferação do Aedes aegypti, especialmente nos cuidados com os focos residenciais, que representam mais de 70% dos casos”, disse a Secretaria.

Confira a lista de municípios e doses a serem entregues

Água Nova – 230

Apodi – 80

Areia Branca – 100

Baía Formosa – 670

Campo Grande – 60

Caraúbas – 100

Carnaubais – 100

Ceará-Mirim – 1400

Cerro Corá – 880

Extremoz – 300

Galinhos – 160

Governador Dix-Sept Rosado – 120

Grossos – 40

Ipanguaçu – 100

Itaú – 350

Janduís- 200

João Câmara – 500

José da Penha – 360

Jucurutu – 200

Luís Gomes – 150

Messias Targino – 60

Mossoró- 10000

Pau dos Ferros – 1000

Pendências – 600

Santa Cruz – 2250

São José do Seridó – 300

São Paulo do Potengi – 320

São Rafael – 460

Serra do Mel – 20

Severiano Melo – 330

Tibau – 40

Touros – 170

Venha-Ver – 240