Novo decreto prorroga suspensão de aulas e atividades coletivas até 06 de julho

A Prefeitura de Mossoró publica hoje, 01, novo decreto que suspende a realização de aulas e atividades coletivas, conforme estipuladas no decreto 5.623, de 17 de março de 2020. Com o novo documento, os eventos e programações com reunião de público estão suspensos até o dia 06 de julho.

De acordo com o texto, as atividades se referem às realizadas nos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, incluindo o Teatro Municipal Dix-huit Rosado, o Museu Lauro da Escóssia, o auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, a Escola de Artes; as atividades esportivas, inclusive as realizadas ao ar livre, tais como Projeto Viva Rio Branco; as atividades do Parque Municipal Maurício de Oliveira; as aulas na rede municipal de ensino, nas escolas e nas unidades de educação infantil e as atividades que reúnam idosos e crianças com menos de 7 (sete) anos de idade.

O decreto será publicado no Jornal Oficial de Mossoró.

Prefeitura