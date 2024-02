Novo bispo de Mossoró toma posse no sábado

Marcante também será a ocasião em que todos os padres, diáconos e representantes de leigos e religiosos irão até o novo bispo para cumprimentá-lo desejando um frutuoso pastoreio.

Dentro do cerimonial, os cumprimentos do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, da governadora Fátima Bezerra e de um representante do Clero da Diocese. Na sequência, a Santa Missa com sua liturgia própria.

Caravanas

Em várias paróquias, os fiéis estão organizando caravanas para participar da posse canônica. Da Diocese de Cajazeiras (PB), da qual Dom Francisco de Sales foi bispo nos últimos sete anos, virá também uma caravana.