“Novembro Azul”: Secretaria de Saúde de Mossoró realizou mutirão de exames neste sábado

A Prefeitura de Mossoró promoveu na manhã deste sábado (26) ação da campanha “Novembro Azul”, no mês alusivo à prevenção ao câncer de próposta. Exames voltados ao público masculino foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no mutirão realizado no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, mais conhecido como PAM do Bom Jardim.

Cerca de 200 exames foram realizados na ação que começou às 6h com a coleta de sangue. A iniciativa contou com exame de hemograma, colesterol, uretra, PSA, entre outros. “Estamos dando continuidade às ações do Novembro Azul, ações de promoção à saúde e prevenção às doenças, intensificando os serviços voltados à população masculina. Hoje, está acontecendo um mutirão de exames agendados durante as ações do Novembro Azul. Então, estamos recebendo os usuários no PAM, no segundo dia de mutirão, iniciado no sábado passado com a realização de exames básicos que o homem precisa realizar”, explicou Suiian Costa, coordenadora municipal de Saúde do Homem.

Aos 82 anos de idade, o senhor Pedro Rodrigues, era um dos muitos homens que compareceram bem cedo na ação. “A saúde hoje em dia deve ser em primeiro lugar. Esse exame é muito importante para detectar algum problema que a gente pode ter. Já vim por duas vezes ao PAM em ações como essa. Todo mês de novembro eu participo”, declarou.

O senhor Weine Costa também aproveitou a manhã de sábado para cuidar da saúde. “Hoje o homem está começando a ter um pouco mais de informação e se cuidar. Vale a pena cuidar da saúde. Não vamos deixar para nos preocupar de última hora”, contou o empresário.

Jocélio Dantas, morador do Polo Maísa, zona rural de Mossoró, destacou a relevância da iniciativa. “A ação é muito importante para nós, porque assim como as mulheres tem que se cuidar, os homens também devem se cuidar. Temos que quebrar o preconceito, o machismo, e começar a se cuidar mais. Então é muito bom mesmo, pois estamos aqui participando dessa ação”, disse.

Na ocasião, a administradora Élida Lopes acompanhou o seu pai na realização do exame. “Essa ação é muito importante para os homens que têm certa dificuldade de ir ao médico. Os homens ainda são muito resistentes e nós temos mesmo que trazê-los. Uma campanha dessa aberta a todo o público é de suma importância para que os homens vejam a real necessidade de estar se cuidando e se prevenir”, frisou a administradora.

A Prevenção ao câncer de próstata foi alvo de diversas ações realizadas pelas equipes de Saúde do município. “São ações preventivas que estamos realizando, pois o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no município de Mossoró. Diante disso, nós da Secretaria Municipal de Saúde passamos o mês todo trabalhando a temática”, enfatizou a coordenadora municipal de Saúde do Homem.

