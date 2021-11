Novembro Azul: câncer de próstata também atinge homens jovens

O câncer de próstata é o segundo que mais afeta os homens, fica atrás apenas do câncer de pele do tipo não melanoma. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 29% dos cânceres entre os homens estão neste órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima quase 66 mil novos diagnósticos por ano.

Os casos estão concentrados em homens com mais de 50 anos. A doença é silenciosa, em alguns casos leva anos para evoluir. Mas o câncer de próstata também pode atingir jovens, por isso, o médico urologista Antônio Miletto recomenda o acompanhamento preventivo a partir dos 35 anos. “Quando atinge pessoas com menos de 50, normalmente ele é muito mais agressivo e de evolução muito mais rápida. Se não tratar adequadamente a pessoa acaba falecendo pela doença em menos de um ano.”

O diagnóstico é feito por meio de exames de sangue, imagem e toque. A união dos três métodos é capaz de oferecer resultados mais precisos. O preconceito relativo ao toque digital muitas vezes atrasa a identificação e acaba resultando no avanço da doença. Atualmente, o prognóstico do câncer de próstata é de cura em 80% dos casos. Há 40 anos, esse índice era de 5%. O médico acredita que o Novembro Azul ajudou a estimular os cuidados com a saúde masculina e reconhece que há aumento da procura durante o período da campanha. “Mas eu sugiro que se faça o acompanhamento da saúde sempre no mês de aniversário”, recomenda Miletto.

Entre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata estão:

Idade

Fatores genéticos

Excesso de gordura corporal

Exposição a materiais tóxicos.

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino responsável por produzir parte do semem. Ela é do tamanho de uma maçã e fica localizada atrás do intestino grosso. Na fase avançada, o câncer de próstata pode causar problemas no trato urinário e dor óssea. O tratamento do câncer é feito por meio de retirada da próstata, radioterapia ou terapia hormonal.

