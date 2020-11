Nove editais da Lei Aldir Blanc no RN encerram suas inscrições nesta quinta-feira (19)

Com prazos iniciais para o dia 12 de novembro, dez editais relativos à Lei Aldir Blanc no Rio Grande do Norte, que tiveram as datas prorrogadas, encerram suas inscrições nesta quinta-feira (19).

São eles o Programa de Apoio a Microprojetos Culturais; Fomento à Cultura Potiguar 2020; Prêmio Cultura Popular de Tradição; Projetos Culturais Integrados e Economia Criativa; Formação e Pesquisa – Troca de Saberes à Distância e Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres. Além destes os Projetos Culturais Referentes à Diversidade Sócio-humana; Auxílio à Publicação de Livros, Revistas e Reportagens Culturais e Ecos do Elefante: Apoio Cultural aos Municípios Potiguares.

Segundo a Fundação José Augusto (FJA) os nove editais foram prorrogados “devido a necessidade de intensificar a mobilização de potenciais proponentes, a fim de garantir uma participação mais ampla e inclusiva nos editais; a pouca familiaridade com ferramentas da informática e linguagem de projetos por parte dos agentes culturais.

Também foi considerada a necessidade de disponibilizar recursos humanos com perfil técnico para auxiliar alguns grupos específicos de proponentes a firmar em linguagem própria os seus projetos e a transmiti-los pelos meios eletrônicos exigidos nas cláusulas dos editais.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no FJA até às 23h59 de amanhã pelo endereço eletrônico: http://www.cultura.rn.gov.br/ na aba “editais”.