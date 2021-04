Novas doses de vacinas contra o COVID chegam hoje ao RN

O Rio Grande do Norte receberá novas doses das vacinas contra o Covid-19 nesta sexta-feira (23), para dar continuidade ao Plano de Vacinação da população potiguar. Segundo Fátima Bezerra, governadora do estado, a expectativa é que os imunizantes cheguem por volta das 12h10.

O novo lote terá 51.400 doses, sendo 10.400 da CoronaVac/Butantan, a maioria destinada para aplicação da segunda dose, e 41 mil da vacina de Oxford/AstraZeneca, integralmente para a primeira dose em idosos.

De acordo com o RN+Vacina, o estado vacinou até esta sexta-feira (23) cerca de 450 mil pessoas contra o Covid-19, sendo 166.272 delas com as duas doses. Ao todo, o RN já recebeu 844.090 doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.