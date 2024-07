Novas Carteiras de Identidade serão feitas na Escola de Governo na terça-feira 9

O Programa Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho (PQVST) vai realizar uma ação de produção de novas Carteiras de Identidade na Escola de Governo (EGRN) na terça-feira 9 a partir das 8h. É importante aos interessados que cheguem cedo, pois a ação terá um limite de 100 documentos gratuitamente.

Para produzir o documento o servidor precisa, obrigatoriamente, levar os seguintes documentos originais: certidão de nascimento e casamento, se for divorciado é preciso levar a averbação, comprovante de residência, se tiver CNH também levar e o RG antigo. Além disso, é preciso informar o número do cartão do SUS, o tipo sanguíneo, título de eleitor e a carteira de trabalho.

A nova carteira de passou a ser emitida no Brasil no ano de 2022. O novo documento utiliza o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número de identificação nacional além de incorporar elementos de segurança mais modernos para prevenir fraudes. A mudança faz parte de uma iniciativa de modernização dos documentos no Brasil.