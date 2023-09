Nova edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa ocorre em 23 de setembro na Uern

AGECOM- UERN

As inscrições para o Festival Paraolímpico Loterias Caixa estão abertas. Com o objetivo de promover a experimentação esportiva de crianças e adolescentes com e sem deficiência, o evento ocorre em 23 de setembro no Ginásio de Esportes da Faculdade de Educação Física (Faef) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

Para participar do evento, é necessário preencher o formulário de inscrição.

O Festival é fruto de um convênio entre a Uern e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que resultou na criação do Centro de Referência Paralímpico. O espaço oferece uma série de atividades esportivas a crianças e jovens matriculados em escolas do Estado, com deficiência física, visual e intelectual, objetivando identificar e desenvolver talentos, formar e treinar atletas paralímpicos desde a iniciação até ao alto rendimento.