Notas da Redadção

VACINAÇÃO

No Brasil, 1,6 milhão de crianças não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que previne contra difteria, tétano e coqueluche, entre 2019 e 2021. Globalmente, 48 milhões não receberam nenhuma dose da DTP entre 2019 e 2021. Os números brasileiros fazem parte de um desafio global urgente, onde o mundo vive o maior retrocesso na imunização infantil em 30 anos.

COVID-19

A partir de amanhã, a Prefeitura de Mossoró passa a disponibilizar a vacina bivalente contra Covid-19 para a população a partir de 18 anos de idade. A vacina é direcionada para as pessoas que tomaram ao menos duas doses das vacinas monovalentes há 4 meses. A aplicação será nas 47 UBSs, localizadas nas zonas urbana e rural, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

MEDICINA

O Rio Grande do Norte pode ter mais dois cursos de medicina nos próximos meses. Em Brasília, pela Universidade Católica do RN, o Padre Charles Lamartine tem avançado nas conversas. Em Natal, é a UniFacex quem toma a dianteira nesse assunto. A expectativa é que as definições sejam tomadas ainda este ano.

CONCURSO

Uma prova da dificuldade de conseguir emprego pode ser vista no concurso público para servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Para 229 vagas, estão inscritas cerca de 55 mil pessoas. Os salários iniciais variam de R$ 3.974,08 a R$ 7.301,18.

TURISMO

O Governo do Rio Grande do Norte assinou convênio com o SEBRAE/RN, ontem, segunda-feira (24), em ato solene no Centro de Convenções de Natal, para consultoria visando o desenvolvimento do turismo de base comunitária. O convênio, no valor de R$ 1,2 milhão, a ser executado em 18 meses. Mossoró não foi incluída entre os municípios que serão beneficiados.

INDICAÇÕES

As indicações do ex-prefeito de Assú, Ivan Júnior e do ex-prefeito de Paulo dos Ferros, Leonardo Rego, para cargos do governo federal no RN estão causando mal-estar entre os apoiadores do presidente Lula. É que os dois se excederam-nas críticas pessoais a Lula e fica difícil aceitar que façam parte do governo petista. As indicações foram do União Brasil.

TROCO

Ao receber o Prêmio Camões das mãos do presidente Lula, ontem, em Portugal, Chico Buarque relembrou o fato do ex-presidente Bolsonaro ter se recusado fazer a entrega da premiação, em 2019. “Reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu Prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para assinatura do nosso presidente Lula”,

CPI

O presidente Lula pode ter demorado em se decidir pelo apoio à CPI do 8 de Janeiro. Acontece que ele ainda não tinha segurança sobre a base aliada que contaria no Congresso Nacional. Agora, em condições de indicar 20 dos 32 membros da CPI, deu o sinal verde e seus aliados se preparam para essa grande batalha política que será essa CPMI.

DENÚNCIA

O STF definiu ONTEM (24), por 8 votos a 2, aceitar as denúncias feitas pela PGR contra 100 envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Com a decisão, eles passam a ser réus na Corte pela invasão à Praça dos Três Poderes. Os votos contrários foram dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, indicados para o STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

BOLSONARO

Amanhã será o depoimento do ex-presidente Bolsonaro à Polícia Federal, sobre atos golpistas. Por coincidência, nesse dia haverá a leitura do requerimento da CPI do 8/1, onde o ex-presidente, com toda certeza, será convocado para depor. Conta o ex-presidente existe uma profusão de provas contra ele durante seus quatros anos de administração.