Notas da Redaçãol

MORO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima quinta-feira, 15, o julgamento de ação que contesta o registro de candidatura do ex-juiz Sergio Moro (União), eleito para o Senado pelo Paraná. Os ministros analisam recurso da federação formada por do PT, PCdoB e PV contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que decidiu manter o registro de Moro.

DIPLOMAÇÃO

O desembargador Cornélio Alves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), confirmou para o dia 19 de dezembro de 2022 a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições deste ano. A solenidade acontecerá no auditório do Centro de Operações da Justiça Eleitoral, em Natal.

EMPRÉSTIMO

O prefeito Allyson Bezerra pediu autorização à Câmara Municipal para contratar empréstimos junto às instituições financeiras nacionais e internacionais de até R$ 500 milhões. Esqueceu as críticas feitas à administração anterior, com os mesmos vereadores que combateram o Finisa votando em regime de urgência o pedido do prefeito.

CALAMIDADE

Com acesso a um crédito de quase meio bilhão de reais, cai por terra o discurso de calamidade financeira, com o município “quebrado”. Caso esse discurso fosse verdadeiro, o município não teria crédito suficiente nem ao menos para apresentar um projeto de empréstimo de meio bilhão de reais.

ENTREVISTA

A vereadora Larissa Rosado foi entrevistada no programa Pode Falar, pelo jornalista Saulo Vale e Jailson Moreira, abordando temas diversos do momento político. O programa pode ser visto no youtube e no Instagram. Sobre seu futuro político, confirmou que continuará na luta política, disputando cargos eletivos.

ICMS

O governo estadual convidou representantes empresariais do Rio Grande do Norte, tendo à frente a diretoria do Feocomérico, para discutir proposta de reajuste da alíquota modal do ICMS, incidente sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações.

TRAVAMENTO

A pressão da Câmara pela manutenção do orçamento secreto pode arrastar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição para a última semana antes do recesso parlamentar, que começa dia 23, e forçar a análise do Orçamento de 2023 antes da aprovação da medida.

RETORNO

O presidente Bolsonaro voltou a conversar com simpatizantes, em frente ao Palácio da Alvorada. Um Bolsonaro diferente, mais gordo, gesticulando menos e sem esconder o estado de espírito de quem perdeu uma campanha. Entretanto, disse que “nada está perdido. Ponto final somente com a morte”.

MINISTROS

Com a indicação de cinco nomes para ministros do futuro governo, Lula dá os primeiros passos para que a transição de governo seja realmente iniciada. Desde a indicação dos nomes, a imprensa nacional vem de dicando grandes espaços para as perspectivas do governo que se inicia em janeiro de 2023.

NOMES

Não houve surpresa na divulgação dos nomes dos primeiros cinco ministros, José Múcio para a Defesa, Rui Costa, ex-governador da Bahia, para a Casa Civil, Fernando Haddad para a Fazenda Mauro Vieira para Relações Exteriores e Flávio Dino para Justiça e Segurança Pública.

FORÇAS ARMADAS

Indicado para ministro da Defesa, José Múcio confirmou os nomes dos futuros comandantes das Forças Armadas por antiguidade, para desarmar resistência que pudesse existir entre alguns militares. No Exército, o general Júlio Cesar de Arruda; na Força Aérea, o brigadeiro Marcelo Damasceno; na Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen.

DESPARTIDARIZAÇÃO

Segundo José Múcio, o hábito criado por Jair Bolsonaro de nomear militares “de baixo” na hierarquia fez preferências políticas se exacerbarem nas Forças. “A despartidarização das Forças Armadas é absolutamente necessária para o país”, afirmou.