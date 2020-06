REPASSE

A Prefeitura de Mossoró repassou à APAMIM R$ 2.880.000 referentes ao credenciamento de 20 leitos de UTI covid-19 do Hospital São Luiz. O valor corresponde ao custeio dos leitos por três meses, repassados de forma adiantada.

MUTIRÃO

Seguindo o cronograma dos mutirões de limpeza a Prefeitura de Mossoró, através da diretoria executiva de Serviços Urbanos, realiza a ação no próximo mês de julho na Zona Rural da cidade. Nos dias 03 e 04, na comunidade Barrinha e nos dias 10 e 11, na comunidade Jucuri.

CANCELAMENTO

Causou surpresa o cancelamento da posse de Carlos Decotelli na pasta da Educação. Com nomeação já publicada no Diário Oficial, o ministro foi publicamente desmentido pelas instituições que disse terem concedido seus diplomas de doutorado e pós-doutorado.

NATAL

O prefeito Álvaro Dias determinou a reabertura da economia na capital a partir da manhã de hoje. A decisão está respaldada pelo Comitê Científico da Prefeitura de Natal. As diretrizes serão publicizadas na edição de hoje do Diário Oficial do Município.

ESCOLAS

O reinício das aulas presenciais, em Natal, ainda não foi definido pelo prefeito Álvaro Dias. O assunto poderá ser decidido em mais 30 dias, dependendo do resultado da abertura econômica que acontecerá nesta terça-feira.

ESTADO

A governadora Fátima Bezerra fará o mesmo, a partir de amanhã, 1º de julho. No estado, a abertura será gradual e está condicionada ao declínio da taxa de ocupação de leitos críticos e transmissibilidade da Covid-19.

ADIAMENTO

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ainda está longe um acordo para votar na Casa a Proposta de Emenda à Constituição 18/20 que adia as eleições municipais deste ano. Consulte a íntegra do edital da consulta pública .

TSE

Ainda dá tempo de enviar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sugestões a respeito dos impactos da pandemia de Covid-19 nas Eleições Municipais de 2020. O prazo para recebimento das informações termina nesta terça-feira (30).

CONVENÇÕES

Por unanimidade de votos, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a possibilidade de os partidos políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha dos candidatos que disputarão as Eleições 2020.

DEMOCRACIA

Pesquisa Datafolha, com mais de 2.000 entrevistados, revela que 68% dos brasileiros acreditam que as manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do STF são ameaças à democracia.

CENTRÃO

O presidente Jair Bolsonaro conta com 206 deputados federais para barrar qualquer pedido de impeachment. São 129 integrantes de partidos do Centrão, 43 parlamentares de sete partidos alinhados com Rodrigo Maia e 34 filiados ao PSL.

DELAÇÃO

Márcia Oliveira de Aguiar, casada com Fabrício Queiroz, que se encontra preso, avalia com seus advogados as vantagens e desvantagens de uma possível delação premiada. A polícia considera a situação de Márcia como estando foragida.

OMS

‘Todos nós queremos que isso acabe. Mas a dura realidade é que isso não está nem perto de acabar; embora muitos países tenham feito algum progresso, globalmente, a pandemia está na verdade acelerando. O novo normal será conviver com o vírus'(Tedros Ghebreyesus, diretor da OMS).