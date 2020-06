CHUVAS

Depois de mais de sete anos de seca, o Rio Grande do Norte está tranquilo em relação à estiagem. Os reservatórios do estado estão com bom armazenamento de água, afastando o temor da seca que foi um dos principais problemas nos últimos dez anos.

LEITOS

Em Natal, há 30 dias que os leitos Covid-19 estão lotados e a fila de UTI aumentando a cada dia que passa. A governadora Fátima Bezerra promete abertura de novos leitos no setor.

LARISSA

Em sua coluna diária na Tribuna do Norte, o jornalista Vicente Serejo registra: “LUTA – Após deixar o cargo de gestora na Assembleia, e de olho nas eleições municipais, a ex-deputada Larissa Rosado agora mantém os encontros, on line, no seu #PapoComLarissa.

RECONDUÇÃO

Os vereadores Sandra Rosado (PSDB) e Francisco Carlos (PP) foram reconduzidos para o Conselho Universitário (Consuni) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, (UERN).

CONTATOS

O deputado federal João Maia passa o final de semana na residência da esposa, prefeita Shirley Targino, em Messias Targino, onde mantém contatos com amigos e lideranças políticas da Região Oeste.

WANDERLEY

O ex-deputado Wanderley Mariz, filho do saudoso senador Dinarte Maria, testou positivo para o Covid-19, estando hospitalizado na UTI do Hospital São Lucas, em Natal. A coluna estima sua rápida melhora.

ALUÍSIO

Por dever de justiça, é preciso recordar o papel de Aluísio Alves no projeto da transposição das águas do São Francisco. Aluísio era ministro da Integração Regional e conseguiu com o então presidente Itamar Franco aprovação e assinatura desse projeto, que ainda não chegou ao RN.

CIDADES

No Rio Grande do Norte, somente cinco cidades não registraram casos confirmados ou mortes pela Covid – 19, todos na Região Oeste: Água Nova, João Dias, Rafael Fernandes, Riacho de Santana e Sítio Novo.

VACINA

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello anunciou parceria do Governo Federal e Universidade de Oxford para aquisição da vacina anti-Covid-19. A prioridade para recebimento da vacina serão pessoas com comorbidades, idosos, profissionais de saúde e da segurança pública.

LIVRARIA

A livraria Saraiva continua desativando lojas por todo país. Entre maio e junho, foram mais de 13 lojas, a maioria no Sul do país. A de Mossoró há tempos foi desativada. E, faz falta.