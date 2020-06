ROGÉRIO

O ministro Rogério Marinho foi quem mais faturou na política local. Coordenou a visita do presidente Bolsonaro ao Nordeste e foi recebido em audiência pela governadora Fátima Bezerra e prefeito de Natal, Álvaro Dias.

PRESTÍGIO

Em Fortaleza, Marinho foi procurado por políticos e empresários do Rio Grande do Norte que queriam alguma conversa reservada com o presidente Bolsonaro. O presidente da República fazia questão de mostrar deferência especial ao ministro potiguar.

2727

ATRASO

As águas da transposição do São Francisco deveriam ter chegado ao Ceará e, agosto de 2018, mas isso só aconteceu ontem. Para o Rio Grande do Norte, depois de vários adiamentos, ficou a expectativa de que chegarão até o final do próximo ano. É torcer para que isso aconteça.

REMEMORAR

É bom não esquecer que o presidente do momento recebe as homenagens pela obra, mas essa transposição foi iniciada no governo Itamar Franco, parou no governo FHC e recebeu grande impulso para conclusão no governo Lula.

FEDERAIS

Os deputados federais Beto Rosado (PP) e General Girão (PSL) acompanharam o presidente Jair Bolsonaro em sua visita ao Nordeste. Os dois fazem parte da base parlamentar de apoio ao presidente da República na Câmara dos Deputados.

AUSÊNCIA

Os governadores de Pernambuco e do Ceará, Paulo Câmara (PSB) e Camilo Santana (PT) se recusaram a participar das solenidades em seus respectivos estados. A pandemia do Covid-19 foi a justificativa apresentada pelos dois.

MANIFESTAÇÃO

A classe médica cearense reagiu à presença do presidente Bolsonaro em ato oficial com aglomeração de pessoas. Uma das frases nas faixas de protesto dizia “Quem despreza a vida não é bem-vindo ao Ceará”.

ÓBITOS

A manifestação da classe médica cearense ao presidente Bolsonaro foi em repúdio à condução pelo Governo Federal da grave crise de saúde pública, com mais de 55 mil óbitos pelo coronavírus.

ADIAMENTO

A Proposta de Emenda à Constituição que adia as eleições municipais de 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, foi rapidamente aprovada no Senado, mas, na Câmara, enfrenta dificuldades.

PRAZOS

A PEC 18/2020, já aprovada no Senado, estabelece os doas 15 de novembro para o 1º turno e 29 de novembro para o 2º turno das eleições. Por outro lado, autoriza o TSE a prorrogar as eleições por um período ainda maior nas cidades com muitos casos de contágio por Covid-19.

CONTAMINAÇÃO

Depois da prefeita Rosalba Ciarlini, ontem, foi a vez da secretária municipal da Saúde, Saudade Azevedo comunicar que testou positivo para o Colvid-19. Com sinais e sintomas leves da doença, a secretária permanece em isolamento domiciliar.

CANDIDATURA

O delegado Sérgio Leocádio (PSL) terá o apoio do presidente Jair Bolsonaro para sua candidatura a prefeito de Natal. Nessa condição, inicia posição radical em relação ao prefeito Álvaro Dias e à governadora Fátima Bezerra.

AFTOSA

No Rio Grande do Norte, a campanha de vacinação contra a febre aftosa termina na próxima terça-feira, 30 de junho. Nesta etapa, a vacina é obrigatória para os animais de todas as idades.

IMPRENSA

O jornalista Alex Nascimento, em sua coluna na Tribuna do Norte, registra pesquisa do jornal francês Le Monde, mostrando que 93% dos entrevistados acham que a grande imprensa esconde a verdade do público. E mais, apenas 3% dizem apoiar o presidente Macron.