PICO

Com o estado dividido entre os que alertam pra a necessidade do isolamento social e os que defendem a volta ao trabalho, o Rio Grande do Norte chega ao pico da pandemia, segundo afirmam as autoridades sanitárias do RN.

ESTATÍSTICA

Até ontem, o RN registrava 22.265 casos confirmados e 858 mortes por coronavírus. Os dados estão registrados no boletim da doença da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

ROSALBA

A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, confirmou que esteve contaminada pelo Covid-19. Esclareceu que, em exame realizado há 20 dias, foi constatado a presença de anticorpos para o coronavírus. Adianta, que já está curada.

NÚMEROS

No levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa, do total de 55.054 óbitos ocorridos no país desde o início da pandemia, cerca de 25% foram registrados no estado de São Paulo.

MINISTRO

Ao contrário de Abraham Weintraub, o novo ministro da Educação, Carlos Decotelli, tem larga bagagem cultura e experiência para o cargo. Antes, presidia o Fundo de Desenvolvimento da Educação, FNDE.

CURRÍCULO

Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha”, escreveu o presidente.

MILITAR

Há quem assegure que pesou na escolha de Carlos Decotelli para o ministério o fato de ele ser oficial da reserva da Marinha, tendo sido professor da Escola de Guerra Naval. É possível, sim.

QUARTEL

O ex-presidente Lula, por exemplo, não valoriza o currículo do novo ministro da Educação. Em suas redes sociais, ressalta que um militar no MEC mostra que o presidente Bolsonaro transforma o governo em quartel.

HOSPITAL

O prefeito Álvaro Dias trabalhando para trazer para Natal o Hospital de Campanha, recentemente desmontado em Manaus. A concorrência é grande com outros municípios que têm o mesmo objetivo.

BENEFÍCIO

Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comunicou que o benefício do auxílio emergencial será pago por mais três meses. Falta ainda definir o valor do benefício.

PESQUISA

Mossoró foi visitada por pesquisadores que perguntaram sobre candidaturas a prefeito e a vice-prefeito de Mossoró e avaliação das administrações federal, estadual e municipal.

NOMES

Em nível municipal, além do nome da prefeita Rosalba Ciarlini, foram pesquisados os de Larissa Rosado, Isolda Dantas, Allyson Bezerra e Jorge do Rosário como candidatos a prefeito ou a vice-prefeito.