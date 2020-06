ROTARY

Aderindo à realidade do momento, o Rotary Internacional vai realizar sua primeira convenção virtual, entre os dias 20 e 26 de junho de 2020. Com a iniciativa, os rotarianos têm certeza do grande número de associados que participarão do evento.

COVID

O prefeito de Assu, Gustavo Soares, que se encontrava hospitalizado no Hospital Wilson Rosado, teve piora no seu quadro clínico e foi transferido para Natal. Apesar da complicação pulmonar, Gustavo não precisou ser entubado. Torcemos por sua rápida melhora.

LEITOS

A SESAP/RN anunciou a abertura de mais 145 leitos Covid-19 nos próximos 15 dias. São 83 UTIs, 60 leitos clínicos e 2leitos de estabilização. Os 40 novos respiradores recebidos esta semana serão incluídos nesses leitos.

SALÁRIOS

O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do norte, José Leonardo Cassimiro de Araújo adverte que se o governo não prorrogar o repasse de recursos os municípios poderão atrasar o pagamento dos salários dos seus servidores.

CONTAMINAÇÃO

O maior número de casos de Covid-19 no RN ocorreu nos municípios da Região Metropolitana de Natal, Mossoró e no Vale do Assu. Mesmo assim, continua baixa a taxa de isolamento social nessas regiões, algo em torno de 40%.

LIBERAÇÃO

Está previsto para terça-feira (9) a abertura e liberação imediata de crédito extraordinário no valor de R$ 60,19 bilhões referente à primeira parcela do socorro emergencial para cobrir a queda de arrecadação a estados e municípios das perdas de arrecadação.

PRORROGAÇÃO

Parlamentares defendem que o governo encaminhe ao Congresso uma proposta de prorrogação da vigência do auxílio emergencial pago para os trabalhadores informais. A renda emergencial foi aprovada em abril, pelo prazo de três meses.

CONVENÇÕES

As convenções partidárias para escolha de candidatos às eleições de 2020 serão realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto, de forma virtual, conforme autorização do Tribunal Superior Eleitoral.

IVERMECTINA

Infectologistas abrem debate sobre o uso da Ivermectina na prevenção à contaminação pelo Covid-19 e que começa a ser distribuído, amanhã, pela prefeitura de Natal. A corrente contrária adverte que os testes com esse medicamento são em laboratórios.

TIBAU

A população de Mossoró escolheu Tibau como refúgio nos finais de semana. Ontem, sábado, 6, foi registrada a entrada de 500 veículos desde às 8h da manhã, segundo estatística da barreira sanitária instalada pela prefeitura municipal.