DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

O ex-prefeito de São Gonçalo, Jaime Calado, deixou a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RN, tornando-se apto a disputar cargos eletivos nas próximas eleições. Jaime é casado com a senadora Zenaide Maia.

ELEIÇÕES

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luis Barroso, afirmou que as novas datas das eleições municipais deste ano serão definidas ao longo deste mês. Entendimentos nesse sentido estão sendo mantidos com os presidentes da Câmara e do senado.

TELETRABALHO

A pandemia do novo coravírus introduziu novidades no sistema de trabalho que deverão permanecer após a crise. A transição digital introduziu o teletrabalho, uma mudança que veio para ficar.

IVERMECTINA

Quem desejar o fármaco como prevenção contra o Covid-19 terá que recorrer à farmácias de manipulação, pois o produto simplesmente desapareceu do comércio. O tratamento é semanal, mas com doses únicas por semana.

DISTRIBUIÇÃO

Em Natal, a ivermectina foi adquirida em larga escala pela prefeitura municipal que iniciará sua distribuição a partir da próxima segunda-feira, sendo repassado inicialmente aos hospitais, profissionais do SAMU, UPAs e, posteriormente, UBSs.

GASTOS

Fátima Bezerra revela que o governo recebeu R$ 125 milhões para custeio da saúde em relação ao Covid-19 e que já utilizou quase R$ 100 milhões. Somando-se aos recursos próprios, restam, em caixa, R$ 41,1 milhões.

CAIXA

Para atender aos beneficiários do auxílio emergencial, a Caixa Econômica vai abrir 15 agências no Rio Grande do Norte. A segunda parcela do benefício estará disponível para saque em espécie, de acordo com calendário pré-estabelecido.

PORTAL

Ontem, o portal do Ministério da Saúde com dados sobre a Covid-19 no Brasil saiu do ar. O último relatório da pasta também não continha o número total de mortos e contaminados, indicando apenas números do dia.

EXPLICAÇÃO

Mostrando a intervenção direta do presidente no Ministério da Saúde, Bolsonaro publicou nas redes sociais que os números que vinham sendo apresentados “não retratam o momento do país”. Continua com a tese da “gripezinha”.

REAÇÃO

Do ministro Bruno Dantas, do TCU, em seu twitter “Com as novas dificuldades para divulgar dados nacionais de infectados, curados e óbitos da Covid-19, as instituições devem ajudar. Cogito propor ao @TCUoficial e aos TCEs que requisitemos e consolidemos dados estaduais para divulgação diária até 18h”,