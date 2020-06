HIDROXICLOROQUINA

A prefeitura de Natal já utiliza o uso de ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A prefeita Rosalba Ciarlini fez o mesmo e adotou o mesmo esquema para os pacientes contaminados pela Covid-19 em Mossoró.

ESQUEMA

Em Natal, vem sendo utilizado a ivermectina como preventivo e o coquetel dos três medicamentos para os que forem testados positivamente. Essa conduta é recomendada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte.

ISOLAMENTO

A governadora Fátima Bezerra reagiu aos que pedem lockdown no estado, mas adotou medidas mais restritivas, com fiscalização rigorosa nas medidas de isolamento social.

REABERTURA

Garantindo que as medidas tomadas não representam o isolamento total, a governadora avisa que a retomada da economia local vai depender da desaceleração da taxa de transmissão da Covi-19, com ocupação dos leitos públicos de UTI inferior a 70%. Sem isso, nada feito.

OCUPAÇÃO

Segundo informações da SESAPRN, a utilização ultrapassa os 100% nos hospitais públicos enquanto a rede privada está com 71% de sua capacidade comprometida. O Governo do Estado procura contratar mais leitos de UTI na rede hospitalar privada do estado.

PROIBIÇÃO

No decreto da governadora, está proibido a “realização de quaisquer atos que configurem festejos juninos no Estado do Rio Grande do Norte, incluindo o acendimento de fogueiras e fotos de artifício” e recomenda aos municípios a antecipação dos feriados locais.

RECURSOS

Por meio de Medida Provisória, o Governo Federal abriu crédito extraordinário no valor de R$ 4.489.224.000,00 em favor do Ministério da Saúde para ações de enfrentamento da Covid-19.

MORTES

O novo coronavírus, chamado pelo presidente Bolsonaro de “gripezinha”, já mata mais de um brasileiro a cada minuto no país. O Brasil é o terceiro no ranking de óbitos resultantes da doença no mundo. E, ainda não começou a achatar a curva de disseminação da doença.

POSIÇÃO

O senador João Paul Prates ficará com a responsabilidade de responder às eventuais críticas do prefeito de Natal, Álvaro Dias, à governadora Fátima Bezerra. O teste servirá de termômetro para uma possível candidatura à prefeitura da capital.

FUTURE-SE

O Senado aprovou o Future-se, projeto que cria o Programa Universidades e Institutos Empreendedores e Inovadores, visando o empreendedorismo, o estímulo a pesquisa, a internacionalização e o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação.

CULTURA

Ontem, o Senado aprovou ainda projeto que libera R$ 3 bilhões em auxílio financeiros a artistas e estabelecimentos culturais durante a pandemia da covid-19. O dinheiro será repassado a estados, Distrito Federal e Municípios.

LAMENTO

Sobre a denúncia de que faz vistas grossas ao aumento de contaminados pelo Covid-19 no Brasil, o presidente Bolsonaro declarou: “Lamento todos os mortos. É o destino de cada um”.