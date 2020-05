DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Em observância à Lei Eleitoral, a ex-deputada Larissa Rosado afastou-se de cargo público que ocupava, tornando-se apta a participar, como candidata, das eleições de 2020.

MOSSORÓ

Com o afastamento do cargo que exercia em Natal, Larissa voltará a residir em Mossoró, onde exercerá funções políticas, entre as quais, a presidente do PSDB Mulher no RN.

LIVE

Ontem, eu sua live da semana, Larissa conversou com dois professores da Universidade do RN, Emanoel Márcio e Joaquim Aquino, abordando assuntos relacionados à economia do Rio Grande do Norte.

VIDA

Na luta pela sobrevivência, o médico Nerival Barbosa Lucena está pedindo a quem tiver sangue B + e foi testado positivo para Covid-19 que faça doação para transfusão em uma filha que se encontra na UTI, em estado grave.

PREFEITO

O prefeito Júlio César Soares Câmara e sua esposa, Ana Paula Ramalho Câmara, estão com COVID-19. O prefeito informou, em nota oficial, que seu pulmão está comprometido e por esse motivo foi hospitalizado.

REMÉDIO

Na luta contra o Covid-19, a população está trocando a hidroxicloroquina pela ivermectina e pelo gargarejo de suco de limão com bicarbonato de sódio. É o desespero de quem está em busca da salvação do corpo, enquanto não surge uma medicação específica.

PROIBIÇÃO

Enquanto isso, na França e na Itália, os governos proibiram o uso da hidroxicloroquina para pacientes portadores do Coronavírus. E transferiram para os médicos a responsabilidade do exercício da “medicina duvidosa”.

PRORROGAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra anunciou, ontem, que a suspensão das aulas nas escolas estaduais será prorrogada. Um novo decreto sobre a decisão deverá ser publicado neste sábado.

CANDIDATURA

Em Natal, o secretário Fernando Mineiro admite apoiar a candidatura do senador Jean Paul à prefeitura da capital. Em Mossoró, aumenta a certeza de que o empresário Jorge do Rosário é o preferido da prefeita Rosalba para candidato a vice, em substituição à Nayara Gadelha.

CRÍTICA

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pegou pesado com o ministro da Educação. Afirmou que Weintraub “é um homem que desrespeita a democracia e não poderia estar em um um governo que se diz democrático”.