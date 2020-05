INSATISFAÇÃO

Em tempo de Covid-19, deputados estaduais governistas bombardeiam o secretário da Saúde, Cipriano Maia. Além do líder do governo, deputado George Soares, o deputado Kleber Rodrigues também cobra ações do governo em relação à saúde em sua região.

RESPIRADORES

As queixas foram acentuadas por conta da distribuição de respiradores enviados pelo governo federal e que ficaram, em sua grande maioria, na capital do estado e em Mossoró, onde se concentram o maior número de leitos de UTI.

GOVERNADORA

Além dos deputados estaduais de situação e de oposição no RN, outros secretários de Estado acreditam que a governadora Fátima Bezerra deveria estar mais presente no processo de informações, como acontece com outros governadores, como João Dória e Camilo Santana.

HOSPITAL

O Hospital São Luis, o mais recente nosocômio inaugurado em Mossoro está com os leitos totalmente destinados a pacientes com Coronavírus. No momento, oferece 40 leitos, sendo 20 em Unidade de Terapia Intensiva.

FORÇA

Os generais, da ativa ou da reserva, precisam entender que não possuem a força de que estavam investidos no período dos presidentes Militares. Ontem, a deputa federal Natália Bonavides (PT/RN), entrou com Notícia Crime contra o general Augusto Homero.

DECLARAÇÃO

O general Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional declarou que uma eventual apreensão do celular do presidente Bolsonaro “poderá ter consequências imprevisíveis”. Foi também convocado pela Câmara dos Deputados para se justificar.

GIRÃO

Em apoio ao comportamento dos bolsonaristas mais extremados, o deputado federal General Girão disponibilizou seus celulares para análise do STF; “se meus colegas Deputados e amigos, Luciano Hang e Alan Santos são suspeitos eu tb me considero”. É a solidariedade da linha dura.

VISITA

O presidente Jair Bolsonaro visitou, ontem (27), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli no hospital DF Star, onde o magistrado se encontra internado. Na saída, não concedeu entrevistas à imprensa.

REPOUSO

A assessoria de Toffoli informou que o último teste para Covid-19 feito pelo ministro deu negativo, mas ele ficará em licença médica por uma semana. Durante o período, o STF será comandado pelo vice-presidente, ministro Luiz Fux.

PRORROGAÇÃO

Prefeitos e vereadores do país inteiro mobilizados pela prorrogação de seus mandatos. É um movimento que se repete a cada quatro anos. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso não aceita nem conversar sobre o assunto, embora ressalte que o assunto é da alçada do Congresso Nacional.