NATAL

O prefeito Álvaro Dias resolveu ir à Brasília buscar mais recursos para o combate ao Covid-19 na capital do estado. Foi recebido pelo presidente Bolsonaro que prometeu mais recursos para a saúde, além dos 40 respiradores já enviados para o Hospital de Campanha.

APOIO

Em Brasília, o prefeito Álvaro foi acompanhado pelo deputado federal General Girão e pelo ministro Rogério Marinho. Apesar das turbulências que estão sendo vividas pelo governo federal acredita que terá seus pleitos atendidos pelo governo federal.

LEITOS

A Liga Contra o Câncer do Rio Grande do Norte explica que os 40 leitos da unidade destinados aos pacientes têm metade destinada a pacientes oncológicos e os demais poderão ser regulados para outros pacientes que sejam contaminados pelo Covid-19.

MILITARES

Ao assumir a presidência do TSE o ministro Luiz Barroso advertiu que “o fato de haver militares no governo não faz do governo um governo das Forças Armadas, porque as Forças Armadas não pertencem ao governo E quem quer que seja das Forças Armadas e esteja no governo desempenha uma função civil.

RECESSO

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, anunciou a suspensão do recesso parlamentar previsto para julho deste ano, em razão da pandemia provocada pelo coronavírus. As sessões continuarão de maneira remota.

ASSU

A posição de líder do governo na Assembleia não tem facilitado ao deputado estadual George Soares conseguir a implantação de uma UTI no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos, em Assú. George não esconde sua insatisfação com o fato.

FEDERAL

Outra mulher continuará no comando da Polícia Federal no RN. A delegada Larissa Perdigão assumiu o cargo em substituição à ex-titular, Tânia Fogaça, que havia sido indicada para a diretoria geral do Departamento Penitenciário Nacional.

PRORROGAÇÃO

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte encaminhou abaixo assinado ao Congresso Nacional pedindo a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores.

AVANÇO

O Brasil está próximo de alcançar a marca de 400.000 pessoas infectadas pela doença. Ontem, o Ministério da Saúde confirmou 391.222 casos de infectados pelo coronavírus, 16.324 a mais do que na segunda-feira e 24.512 mortes.

UTI

O Senado aprovou ontem (26), projeto de lei que autoriza o uso de leitos não ocupados de UTI em hospitais privados para pacientes do SUS com Síndrome Aguda Respiratória Grave (SRAG) e suspeita ou diagnóstico de Covid-19. O uso será indenizado pelo setor público.