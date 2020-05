TRANSFERÊNCIA

Na reunião do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes da Câmara e do Senado e os governadores de estado ficou acertado a transferência de R$ 60 bilhões a título de ajuda emergencial. A primeira parcela poderá chegar às contas estaduais até o dia 29 próximo.

DESEMPREGO

A pandemia do coronavírus mexe com a economia do mundo inteiro. Para a América Latina, a perspectiva é de que a Covid-19 deixará 11,5 milhões de novos desempregados num rastro de destruição, até o momento, incontrolável.

DESISTÊNCIA

Mesmo tendo confirmado presença, a governadora Fátima Bezerra preferiu não participar de uma live entre o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho e dirigentes do Movimento Sem Terra (MST). Foi substituída pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Alexandre Lima.

GRATIFICAÇÃO

A Câmara Municipal de Natal aprovou, nesta quinta-feira (21), Projeto de Lei Complementar enviado pelo chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de gratificação transitória aos servidores da saúde municipal durante o período de pandemia da COVID-19.

ISOLAMENTO

O Comitê Científico de Combate ao Coronavírus que assessora os governadores do Nordeste incluiu as cidades de natal e Mossoró na recomendação para o aumento das medidas de isolamento e lockdown. A decisão, ressalta, fica por conta dos prefeitos e governadores.

JUSTIFICATIVA

Segundo o mesmo Comitê, “todos os critérios para adoção do isolamento mais restritivo. Aprovados e publicados pelo Comitê já foram preenchidos, como curva ascendente de casos e óbitos e ocupação de leitos de UTIs ou enfermarias superior a 80”.