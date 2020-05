FISCAIS

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral confirmaram que fiscais de partido que atuam durante as eleições podem ser pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

ADIAMENTO

Devido às mudanças causadas no país por causa do Covid-19 há dúvidas se as eleições deste ano estão garantidas. Em conversa com a Associação de Magistrados, o ministro Barroso admitiu que a data do pleito, com primeiro turno marcado para 4 de outubro, pode mudar.

LOCKDOWN

A juíza Kátia Dias deu o prazo de 72 horas para o Estado e a Prefeitura de Mossoró se manifestarem sobre a petição impetrada pelo Sindsaúde-RN pedindo o lockdown no município.

SAÚDE

Após a demissão de Nelson Teich, o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde. O militar é um dos possíveis substitutos de Teich na pasta. Outros nomes também são cotados.

TEICH

O ex-ministro Nelson Teich retirou-se do ministério da Saúde da forma mais discreta possível. “Não aceitei o convite pelo cargo, aceitei pelo Brasil e principalmente por todos os Brasileiros.” “A vida é feita de escolhas e nesse momento escolho sair”, disse.

NOMES

Entre os nomes citados para a sucessão de Nelson Teich estão os do deputado Osmar Terra, general Pazuello, o segundo do ministério da Saúde; a médica Nise Yamaguchi, que concorda com o uso da cloroquina para pacientes e Almirante Luis Froes, diretor de saúde da Marinha.

COVID

O Laboratório Central do RN reduziu em 75% a realização de testes do Covid-19. Há uma semana, caiu de 190 exames diários para 48. A Sesap/RN responsabiliza o Governo Federal pela diminuição da frequência do envio dos kits para os estados brasileiros.

RESTRIÇÕES

Baraúna, Apodi e Areia Branca aumentaram as restrições de isolamento contra o CCovid-19, que vão do confinamento domiciliar os que se enquadram em grupos de risco, proibição de aglomeração em ruas e fiscalização e multa para quem descumprir as determinações.

LIMINAR

A juíza Patrícia Gondim, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Natal rejeitou pedido para invalidar prorrogação da suspensão das atividades escolares presenciais até 31 de maio de 2020, pelo Governo do Estado. A solicitação havia sido apresentada em Ação Popular.

TÉRMINO

Com 2 milhões de habitantes, a República da Eslovênia, situada na Europa Central, foi o primeiro país do mundo a declarar o término da pandemia do Covid-19. No período que lutou contra a doença houve registro de 107 vítimas fatais.