DEMISSÃO

O ministro da Saúde, Nelson Teich, com menos de um mês no cargo, não suportou as pressões recebidas do presidente Bolsonaro e pede demissão do cargo., que deverá ser ocupado por um militar.

GENERAL

Não será fácil ao presidente convencer algum outro médico para o ministério da Saúde, Em Brasília, há informações de que o presidente chegou a convidar o número dois da pasta, o general Eduardo Pazuello, para assumir o ministério, o que deverá acontecer.

IRRESPONSABILIDADE

Beira à irresponsabilidade a maneira como o presidente da República trata o problema da saúde do Brasil. Em pouco tempo, dois ministros foram demitidos, num momento em que as estatísticas registram 14.131 brasileiros mortos e 207 mil infectados.

MANDETTA

O antecessor de Teich no ministério, Henrique Mandetta, resumiu seus comentários a “oremos, Força Sus. Ciência. Paciência, Fé”. As duas demissões foram por divergência no uso da hidroxicloroquina nos casos do Covid-19. O detalhe é que Bolsonaro não é da área médica.

ISOLAMENTO

O novo ministro a assumir o cargo terá o compromisso de liberar esse medicamento, em qualquer fase da doença, e acabar com o isolamento da maneira em que vem sendo praticado. Acontece que essa decisão cabe aos governadores e não ao ministro da saúde.

CENTRÃO

Por outro lado, lideranças parlamentares do grupo do “Centrão” já teriam procurado o presidente Bolsonaro com nomes à disposição para o cargo. Na verdade, o Centrão vem sendo a salvação do presidente Bolsonaro. É mais um exemplo da Velha Política.

UTI

Embora as UTIs públicas e contratadas praticamente lotadas, circula na cidade a notícia de que o grupo Hapvida, funcionando em novas instalações, tem disponibilidade para mais 10 leitos.

OITICICA

Sobre a paralisação das obras de construção da Barragem de Oiticica, a governadora Fátima Bezerra declarou que foi “após diálogo com o Movimento dos Atingidos pela Barragem, pois a construtora não teria condições de cumprir exigências sanitárias da pandemia do Covid-19”.

TELEMEDICINA

O Governo do Estado do RN lançou um aplicativo que permite monitorar pacientes com sintomas do coronavírus por meio da telemedicina – o Monitora Covid-19. Acatando uma recomendação do deputado Ubaldo Fernandes (PL).

CORONAVÍRUS

A deputada estadual Cristiane Dantas (SDD) apresentou projeto de lei que cria o “Programa Medicamento em Casa”, para a distribuição dos medicamentos nas casas das pessoas incluídas no grupo de risco, evitando o deslocamento desnecessário e reduzindo o risco de contaminação.