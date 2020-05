UTIs

Há muito tempo que os leitos de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia estão totalmente ocupados. Ontem, o secretário-adjunto de Saúde do Estado, Petrônio Spinelli, informou que os leitos dos hospitais públicos destinados aos pacientes com Coronavírus atingiram 100%.

CONSTRANGIMENTO

O ministro Nelson Teich, da Saúde, durante entrevista em que divulgava diretrizes sobre o distanciamento social foi surpreendido por decreto do presidente Bolsonaro incluindo academias de ginástica, salões de beleza e barbearias em serviços essenciais

ISOLAMENTO

Como a palavra final fica com os governadores, Camilo Santana, do Ceará, Rui Costa, da Bahia, Paulo Câmara, de Pernambuco e Helder Barbalho do Pará adiantaram que não cumprirão o decreto do presidente Bolsonaro.

ADESÃO

Empresa responsável pelo acompanhamento do cumprimento do isolamento social entre os estados do Nordeste constatou que o Rio Grande do Norte ocupa a 5ª posição entre os que menos têm adotado as medidas preconizadas pelo Organização Mundial de Saúde.

LOCKDOWN

Dependendo do aumento acentuado dos casos de contaminação pelo coronavirus, o Governo do Estado poderá adotar o sistema de lockdown em alguns municípios do RN. A ocupação de 100% dos leitos públicos de UTIs é um sinal de alarme para essa decisão.

MILITARES

Dados do governo revelam que 189.695 militares da ativa, pensionista, reformados, anistiados e pensionistas receberam o auxílio emergencial, totalizando R$ 113.816.990,00. O Ministério da Defesa afirma que investigará existência de possíveis irregularidades nesse pagamento.

OITICICA

A pandemia do novo coronavírus atingiu diretamente as obras de construção da Barragem de Oiticicas que foram paralisadas por determinação de decreto estadual que prorrogou as medidas de isolamento social.

ADIAMENTO

O ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do TSE no final de maio, voltou a insistir, ontem, sua posição contrária à unificação das eleições municipais e nacionais. No máximo, por conta da pandemia, elas poderão ser adiadas por alguns meses.

CÂMARA

A Câmara Municipal de Mossoró também entra no Sistema de Deliberação Remota (SDR), a partir de hoje. Será realizada, hoje, sessão extraordinária, para votar o Projeto de Resolução (PR) 06/2020, que regulamenta as sessões ordinárias virtuais na pandemia de covid-19.

ASSEMBLEIA

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte voltou a se reunir nesta segunda-feira (11), em webconferência, com o secretário estadual de Saúde Pública. Cipriano Maia.

RELATÓRIO

O dirigente da Sesap apresentou um levantamento das ações realizadas Executivo, disse que o hospital de campanha ainda pode ser necessário e defendeu a credibilidade das projeções sobre a possibilidade de mortes causadas pela Covid-19 neste mês no RN.