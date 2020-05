UTIs

Um alerta para os que trabalham contra o isolamento social. Ontem, somente na Grande Natal, dez pacientes de Covid-19 aguardavam por UTIs. A situação tende a se agravar por conta do aumento do número de pessoas contaminadas que podem precisar desse tipo de internamento.

CRÍTICA

Revistas científicas de vários países criticam a atitude do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em relação às políticas de combate ao Covid. Ontem, Bolsonaro havia programado um churrasco no Palácio da Alvorada, mas foi cancelado por conta da repercussão negativa.

SAÚDE MENTAL

Os profissionais de saúde, da ação estratégica “O Brasil Conta Comigo”, que trabalham no combate ao COVID-19, recebem suporte psicológico dado pelo Ministério da Saúde, para cuidar da saúde mental dos profissionais nas ações de enfrentamento à pandemia nos estados.

PRESAS

Mais de 5 mil mães estão presas ilegalmente, inclusive com algumas gestantes e que não cometeram crimes violentos. Embora ganhando direito de esperar a decisão final da justiça em caso, o judiciário ainda não cumpriu o que o próprio judiciário determinou.

DIAGNÓSTICO

O Ministério da Saúde lançou o programa Diagnosticar para Cuidar que visa a realização de 46 milhões de testes neste ano, o que representa cerca de 22% da população brasileira. Para avaliar o comportamento do vírus no país e a velocidade da expansão da infecção.

CRISE

O Secretário de Finanças de SP, que se encontra em quarentena, afirma que “Existe um equívoco, que está permeando diversos setores de opinião e de poder do Brasil, de que o isolamento social ou a quarentena é que está causando a crise econômica. Não é. É o contrário. A crise é causada pela pandemia”, disse Meirelles. “O que afeta a economia é a pandemia, não as medidas para combater a pandemia”

PANDEMIAS

Henrique Meireles lembra que “Experiências históricas mostram isso: em pandemias anteriores, cidades, regiões ou países que adotaram a quarentena com mais vigor foram os que se recuperaram mais rapidamente do ponto de vista econômico. Por isso temos de estender a quarentena da forma mais rigorosa possível”

ELEITORES

O número de eleitores filiados a partidos políticos, no Rio Grande do Norte, cresceu 14,5% em relação às últimas eleições. Em 2018. O prazo para o eleitor se filiar às legendas partidárias em tempo hábil à disputa eleitoral em 2020 foi encerrado no último 6 de abril.

NATÁLIA

Do Rio Grande do Norte, apenas a deputada federal Natália Bonavides votou contra o Projeto de Lei Complementar que prevê ajuda de R$ 125 bilhões para os Estados, o Distrito Federal e os municípios.

REUNIÃO

A Câmara Municipal de Mossoró realizará sessão extraordinária, terça-feira, para aprovar Projeto de Resolução que regulamenta as sessões ordinárias virtuais na pandemia da Covid-19.