TEIMOSIA

Para o ex-deputado federal Ney Lopes parece óbvia a “teimosia inconsequente”, daqueles que desejam manter o calendário eleitoral em 2020, ao invés de aproveitar a excepcionalidade da pandemia para emendar a Constituição, propor a “coincidência de mandatos em 2022.

LOCKDOWN

Contrariando o pensamento obsessivo do presidente Bolsonaro em relação ao isolamento, o ministro da Saúde reconhecer ser necessário a sua aplicação e, inclusive, reconhece que a adoção de bloqueio total, o lockdown, pode ser necessária em alguns lugares.

LEITOS

Para atender aos pacientes contaminados pelo Covid-19 o Estado deverá determinar a utilização dos leitos de UTI da rede privada, inclusive fazendo o controle de pacientes que deverão ser encaminhados a essas UTIs.

CONTROLE

“Vai ter lugar em que o lockdown é necessário, vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização. O que eu preciso é que a gente pare de tratar isso de uma forma radical, até pra que a gente tenha a tranquilidade de poder implementar as medidas em cada lugar do país onde a melhor coisa vai ser feita naquela situação.” – Nelson Teich, ministro da Saúde.

AUXÍLIO

O auxílio emergencial para trabalhadores informais, que já beneficiou 50 milhões de pessoas, poderá ser ampliado de 80 milhões até 112 milhões, mais da metade da população brasileira. Isso, se a crise gerada pelo coronavírus acarretar mais perda de renda.

RESTRIÇÃO

O secretário adjunto de Saúde, Dr. Petrônio Spinelli, adverte sobre a possibilidade de o Governo do Rio Grande do Norte ter que restringir mais ainda as regras de isolamento podendo, inclusive, entrar em lockdown.

FISCALIZAÇÃO

Sabendo-se da resistência da população em seguir essas regras, haverá fiscalização nas ruas por uma força-tarefa formada pelas polícias civil e militar, Controladoria do Estado e Procon. Os que desobedecerem às regras poderão ser detidos para prestar esclarecimentos.

REITOR

O IFRN ainda viverá alguns dias de turbulência por conta da nomeação do seu reitor. Josué Moreira, que não concorreu à lista para o cargo foi nomeado pelo ministro da Educação. A Justiça tornou o ato sem efeito e mandou empossar o primeiro da lista, José Arnóbio.

RETORNO

Na noite de ontem (6/5), o desembargador federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, da 1ª Turma, da 4ª Vara Federal, suspendeu a nomeação de José Arnóbio de Araújo Filho como reitor do IFRN determinando o retorno do professor Josué Moreira.

CONGELAMENTO

O Senado aprovou o congelamento salários de servidores públicos por 18 meses, , deixando de fora Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de assistência social, trabalhadores da educação pública e profissionais de saúde da União.