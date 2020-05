COVID-10

Elisa Elsie / Governo/RN

O Rio Grande do Norte registra mais três mortes por covid-19 e três mortes por conta da doença. No total, No total, o Estado registra 1.359 casos registrados em 71 municípios, 4.834 casos suspeitos e outros 4.834 descartados.

HOSPITALIZAÇÕES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesap) registrou crescimento de internações na rede pública e privada em todo o estado, com 199 pessoas internadas, sendo 105 internações em leitos críticos e 94 em leitos clínicos.

AGLOMERAÇÕES

A abertura de agências da Caixa para pagamento de auxílio do Governo Federal provoca aglomerações de potiguares que buscam o auxílio emergencial, recurso especial para os trabalhadores em razão do covid-19.

CEMITÉRIO

Com a conclusão do Memorial Jardim das Palmeiras, localizado às margens da BR-304, saída para Fortaleza, Mossoró tem seu primeiro cemitério particular, numa área de 50 mil metros quadrados.

VELÓRIOS

A pandemia do novo coronavírus promove alterações nos velórios que passam a acontecer também de modo virtual. Um sacerdote transmite do local em que se encontra a cerimônia que pode ser acompanhada pela internet por familiares e amigos.

ELEIÇÕES

Caso as eleições deste ano não sejam adiadas, candidatos e eleitores podem obter orientação pela internet, em cartilha elaborada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, no site www.al.rn.leg.br.

DESMILITARIZAÇÃO

O presidente Bolsonaro oferece ao Centrão áreas do governo antes restrita aos militares. Quer montar uma frente anti-impeachment no Congresso, abrigando os partidos do bloco em diretorias estratégicas de agências, bancos regionais, fundações e estatais.

NOMEAÇÕES

Chega a 80 o número de superintendentes em postos de terceiro escalão com poder de mando, nomeados por causa da aliança política. Dez partidos emplacaram apadrinhados: PSD (4), MDB (3), PL (3), PSL (3), Progressistas (2), PSC (2), SD (2), DEM (1), PTB (1) e Cidadania (1).

MANIFESTAÇÃO

Três manifestantes foram presos ontem, em São Paulo, durante protesto em frente ao apartamento do ministro Alexandres de Moraes, do STF, protestando contra decisão do ministro que impediu a nomeação de Alexandres Ramagem para o carto de diretor-geral da PF.

PRERROGATIVA

O ex-presidente Lula criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de barrar nomeação de Alexandre Ramagem para a chefia da polícia Federal, feita por Bolsonaro. A prerrogativa da nomeação para o cargo é do presidente da República, afirmou Lula.