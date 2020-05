TRABALHO

No dia mundial do trabalho, o brasileiro amanhece com o anúncio de congelamento, por 18 meses, dos salários dos servidores públicos e, no Brasil, mais de 12 milhões de desempregados no primeiro trimestre de 2020.

AJUDA

Com o projeto de ajuda aos estados e municípios por conta da pandemia do novo coronavírus, aprovado no Congresso, o Rio Grande do Norte receberá R$ 368.546.659,12, rateados meio a meio entre os governos estaduais e prefeituras.

DOAÇÕES

Enquanto essa ajuda não chega, os hospitais públicos, como o Rafael Fernandes, em Mossoró, pedem apoio à população para compra de Equipamentos de Proteção Individual, como aventais profissionais, máscaras e álcool em gel.

NATAL

Por conta da aparente inércia na comunicação da governadora Fátima Bezerra, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, avoca a si o quadro positivo que apresenta Natal como a capital nordestina com menor contágio e mortalidade em Covid-19.

OITICICA

O ministro da Integração Nacional, Rogério Marinho anunciou a liberação de mais R$ 50 milhões para a continuidade das obras da Barragem de Oiticica, em Jucurutu, atualmente com cerca de 83% de obras concluídas.

ACIRRAMENTO

Pré-candidatos a prefeito de Mossoró aproveitam a crise da pandemia do Covid-19 e elegem o discurso agressivo contra a prefeita Rosalba Ciarlini, candidata à reeleição. É o discurso fácil de oposição que, via de regra, muda quando o candidato chega ao cargo pretendido.

HOTEIS

Depois 41 anos de atividades ininterruptas o Hotel Thermas de Mossoró cede à realidade do momento, demite mais de 200 funcionários e fecha temporariamente suas portas. Repete o que vem acontecendo em todo país, no RN e, agora, em Mossoró.

APROVAÇÃO

A deputada federal Celina Leão (PP-DF), apresentou projeto de lei que prevê que o diretor-geral da Polícia Federal e da Polícia Civil dos estados e Distrito Federal seja nomeado pelo chefe do poder executivo respectivo.

LOCKDOWN

A Justiça do Maranhão decretou ontem, (30), o bloqueio máximo (lockdown) das cidades de São Luis, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar em função da pandemia do novo coronavírus. As atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde ficam proibidas de funcionar por dez dias, a partir de 5 de maio.

CORRUPÇÃO

Em entrevista à revista Veja, desta sexta-feira, o ex-ministro Moro disse que aceitou o cargo de titular da Justiça diante do compromisso assumido por Bolsonaro com o combate à corrupção. Aos poucos, porém, foi percebendo que esse discurso não encontrava sustentação na prática do governo.