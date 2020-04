SECRETÁRIO

O vereador João Gentil de Sousa Neto foi nomeado secretário municipal de Esporte e Lazer de Natal. Por conta do novo cargo deverá pedir licença do cargo de vereador em Mossoró, permanecendo afastado enquanto estiver nessa Secretaria.

SUPLENTE

Ainda não se tem certeza se o primeiro suplente Naldo Feitosa assumirá a vaga de Gentil, pelo fato de haver mudado de partido. Pela Resolução TSE 22.610, suplente de vereador que vier a deixar o partido pelo qual concorreu, perde sua condição de suplente de legenda.

DICKSON

Em Natal, a suplente de deputada federal Carla Dickson acompanha com interesse as articulações que poderão levar o deputado Fábio Faria ao ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, abrindo espaço para que ocupe a vaga na Câmara dos Deputados.

IMIPEACHMENT

O Congresso Nacional tem sido cauteloso na análise de um possível processo de impeachment do presidente Bolsonaro, que já coleciona mais de 30 solicitações nesse sentido. A situação nacional não permite que um fato dessa natureza venha conturbar mais ainda a vida nacional.

PESQUISA

Mesmo com a possibilidade de adiamento das eleições deste ano, as pesquisas continuam a ser aplicadas. Ontem, em parceria com a Tribuna do Norte, o Instituo RadarNE divulgou resultado de pesquisa realizada entre os dias 17 e 20 de abril de 2020.

PREFEITO

Em pesquisa estimulada, o prefeito Álvaro Dias aparece na liderança, com 29%. Natália Bonavides, com 8%; Kelps Lima, com 5%; Hermano Morais, com 5%; General Girão, com 4%. Sandro Pimentel e Coronel Azevedo, ambos com 2%; e Fernando Pinto com 1%.

ESPONTÂNEA

Com 17% das intenções de votos, Álvaro Dias repete a posição na pesquisa espontânea, onde não é apresentada alista dos candidatos. Carlos Eduardo, Kelps Lima, Hermano Morais, Natália Bonavides e Coronel Azevedo ficaram com 1% cada.

EXECUTIVOS

Nessa mesma pesquisa o prefeito Álvaro Dias tem 64% de aprovação e 18% de desaprovação. A governadora Fátima Bezerra é aprovada por 45% da população e desaprovada por 40%. O presidente Bolsonaro tem 34% de aceitação e 53% de desaprovação.

BOLSONARO

Como a pesquisa foi aplicada entre os dias 17 e 20 de abril, o presidente Bolsonaro ainda não enfrentava as dificuldades que administra atualmente. De qualquer forma, Natal é uma cidade oposicionista e esses resultados sempre foram negativos para o presidente.

RESERVATÓRIO

O maior reservatório do Rio Grande do Norte, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, com as últimas chuvas, atingiu 50,26% de sua capacidade máxima de armazenamento. Falta 7.91 metros para a sangria do reservatório. Santa Cruz, em Apodi, continua com 35,55% da capacidade.

CONSIGNADOS

O TRF1 derrubou, ontem, decisão que suspendia a cobrança de empréstimos consignados de aposentados pelo INSS ou regime próprio por quatro meses. Assim, os descontos em folha continuarão a ser feitos.

TRUMP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump admitiu a restrição de voos do Brasil para os Estados Unidos. As declarações foram dadas a repórteres durante encontro com o governador da Flórida, Ron DeSantis, preocupado com o prejuízo que terá o estado americano.